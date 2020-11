Romane Serda : La chanteuse se confie sur sa vie partagée entre son compagnon actuel et son ex-mari Renaud qui est très présent !

C’est un livre autobiographique que Romane Serda vient de sortir. Intitulé « A la vie, à l’amour », le livre retrace la vie de la chanteuse, sans oublier sa vie passée et actuelle avec son ex-mari Renaud et l’homme qui partage actuellement sa vie.

Une relation fusionnelle avec son ex-mari qui éclipse parfois son actuel compagnon

L’histoire d’amour entre Romane Serda et le célèbre chanteur Renaud a duré 9 ans, et les 2 ont eu un enfant ensemble. Malgré qu’ils se soient séparés depuis 2011, les 2 chanteurs sont quand même restés très proches, et entretiennent de bonnes relations.



Romane Serda a toutefois tourné la page, puisqu’elle a maintenant quelqu’un dans sa vie. Cela ne l’empêche pas de continuer à prendre soin de son ex-mari. D’ailleurs lorsque ce dernier a eu des problèmes de santé au début de ce mois d’octobre, elle n’a pas hésité à lui rendre visite en compagnie de leur fils.

De ce fait, on dirait que le compagnon actuel de Romane Serda semble quelque peu effacé, car à l’évidence, Renaud occupe toujours une place de choix dans la vie de la chanteuse. Dans son autobiographie sortie le 7 octobre 2020 aux éditions ‘’Harper Collins’’, intitulée « A la vie A l’amour », elle se confie sur ces relations qui peuvent sembler complexes.

Dans un entretien qu’elle vient d’accorder au média Purepeople, l’interprète en dit un peu plus sur le lien qu’elle continue de partager avec le chanteur du Mistral gagnant, malgré qu’il ne soit plus ensemble : « On est toujours super proche, on se connaît depuis 20 ans (…). Je m’occupe encore énormément de Renaud, des choses qu’il reçoit, je vais chercher son courrier… C’est normal pour moi. »

Pourtant, Romane Serda n’est plus libre, puisqu’elle est en couple avec un autre homme maintenant, dont la présence est effacée par celle omniprésente de Renaud : « Que je sois associée à lui [Renaud] constamment dans la presse, ça l’efface en quelque sorte. Quand les gens sont au courant que je suis avec lui, ils viennent le voir et lui disent : ‘’Ce n’est pas trop compliqué d’être transparent ?’’ »

Romane Serda plus discrète dans sa vie privée

Notons que Renaud lui-même ne fait pas d’effort, et semble possessif vis-à-vis de la mère de son fils : « Ils ne se connaissent pas. Renaud est toujours un peu possessif avec moi, ça l’énerve. « Quand je lui téléphone [son compagnon], il dit avec sa voix là… ‘C’est encore ton mec ?’ (…). Il aime bien être le seul, l’exclusif. C’est ce qu’il est de toute façon, le seul et l’unique. J’ai un enfant avec lui, on a été mariés… Mais je passe aussi à autre chose, et je suis heureuse d’évoluer aussi. » Loin de la gêner, on dirait bien que cette situation amuse plutôt Romane Serda.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Romane SERDA (@romane.serda) le 21 Oct. 2020 à 7 :37 PDT

Chanteuse, interprète, actrice, la nouvelle écrivaine que devient Romane Serda avec son autobiographie semble vouloir faire un genre de bilan de sa vie. Elle retrace ainsi son vécu et surtout les périodes marquant de sa vie dont l’une des plus fortes demeure son union avec le père de son fils.

Par contre Romane Serda semble avoir vraiment tourné la page : « Je ne sais pas si, aujourd’hui, je retournerais dans cette histoire-là par exemple…J’ai d’autres attentes en amour, notamment dans le partage. »

Concernant sa nouvelle vie amoureuse, Romane Serda préfère être discrète, faisant le contraire de ce qu’elle avait connu avec Renaud. Elle a donc pris la décision de ne pas afficher son amoureux, ni son fils d’ailleurs, et encore moins sa vie.

La chanteuse explique qu’avec son ex-mari, étant donné qu’ils étaient tous les 2 connus, s’afficher était logique d’autant plus qu’ils travaillaient ensemble. Cette fois c’est différent, et Romane Serda ne voit plus l’intérêt d’afficher son nouveau couple, préférant préserver sa vie privée. Plus important, elle assure qu’elle se sent mieux comme ça…