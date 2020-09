Romeo Elvis : sa copine Lena Simonne sort enfin du silence face aux accusations et au scandale !

Romeo Elvis reconnait les faits et s’excuse publiquement

#balancetonrappeur, tel est le message qui circule en force sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux à l’heure actuelle. Cela a commencé lorsqu’une internaute a posté une story sur Instagram dans laquelle elle accusait Roméo Elvis d’agression sexuelle. Bien évidemment, cette nouvelle n’a pas plu et a fait la polémique. Notamment du fait que le public est encore sous le choc après l’affaire Moha La Squale, qui était accusé de séquestration et de viol par 3 femmes. Les réseaux sociaux s’enflamment suite à la déclaration de Roméo Elvis sur le sujet.

Aujourd’hui, un autre rappeur est au cœur de la tourmente et dans la ligne de mire du public : Roméo Elvis. Ce dernier est accusé d’agression sexuelle par une internaute. Loin de nier les faits, le chanteur de rap a présenté ses excuses en les postant publiquement sur Instagram. Roméo Elvis dit sincèrement regretter son geste inapproprié. Il explique dans ses excuses qu’il croyait répondre à une invitation alors que ce n’en était pas une. Il poursuit ces mêmes explications en indiquant qu’il s’était arrêté de toucher la personne en question dès qu’il a compris que ses gestes n’étaient pas souhaités.

« Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne »

Les justifications publiées par Roméo Elvis, suivi de ses excuses, n’ont pas eu l’effet souhaité sur les internautes. Bien que le rappeur ait reconnu les faits et présenté ses plus sincères excuses, cela n’a servi qu’à redoubler la colère de ses derniers. Toutefois, la star n’est pas la seule personne sur laquelle le public a décidé de se défouler. En effet, ce dernier a également décidé de s’en prendre à la sœur ainsi qu’à la copine de Roméo Elvis.

La réponse de Lena Simonne face aux attaques des internautes

Suite aux excuses présentées par Roméo Elvis – concernant la plainte d’une internaute l’accusant d’agression sexuelle – sa petite sœur Angèle et sa copine Lena Simonne sont traitées de tous les noms sur les réseaux sociaux. Les internautes demandent des comptes aux deux jeunes femmes, car elles sont proches du rappeur. Ne supportant pas de payer les pots cassés pour son mec, Lena Simonne réagit.

Il faut dire que l’accusation contre Roméo Elvis tombe vraiment mal : Une semaine auparavant, l’affaire de Moha La Squale faisait la polémique. Comme par hasard, sa copine Lena Simonne avait énormément réagi sur le sujet. Aujourd’hui, les accusations portent sur son petit ami et la situation est différente. Toutefois, les internautes la somment de quitter le rappeur. Les commentaires à ce sujet fusent sur Instagram : « Team célibataire ? » « Ton vieux mec est aussi dans la sauce » « Balance ton mec stp ».

Le mea culpa public de Roméo Elvis n’a pas suffi à calmer la foule qui a décidé de faire vivre un enfer à Léna Simonne et Angèle sur les réseaux sociaux. Cette dernière est la chanteuse multiprimée qui est à l’origine du tube Balance ton quoi. Prônant le féminisme, la star et compagne de Marie Papillon a déclaré se battre aux côtés des femmes ainsi que les minorités négligées. De ce fait, elle condamne les actes qui vont à l’encontre de ces principes. Angèle est désolée que son frère ait agi de cette manière et que le sujet prenne autant d’ampleur.

La réaction de Lena Simonne fut toute autre. La jeune femme est restée silencieuse un moment avant de publier une photo d’elle entourée de ses copines pour son anniversaire. « Les vrais savent », peut-on lire en guise de légende sous cette publication. C’est donc l’esprit tranquille que la copine de Roméo Elvis fait face à l’adversité. Les fans de la jeune femme prennent sa défense sur les réseaux sociaux en postant des commentaires dénonçant la manière dont les internautes s’en prennent à elle.