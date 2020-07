Ronaldinho : suite à son arrestation, sa carte FUT retirée par EA ?

Même retiré des terrains, le joueur brésilien Ronaldinho fait partie des footballeurs les plus populaires au sein du jeu Fifa 20, l’Ultimate Team. Ronaldinho est même une « Idole », classification donnée dans le jeu aux joueurs ayant contribué à l’histoire mondiale du football. Détenu au Paraguay depuis le 04 mars dernier pour avoir pénétré dans le pays muni de faux documents, le joueur possède donc toujours un haut niveau dans le classement du jeu Fifa 20.

Toutefois, cette situation pourrait bien ne pas durer, étant donné l’attention que porte EA Sports aux joueurs de football faisant partie de sa franchise principale. D’ailleurs, d’autres cas similaires se sont produits, notamment suite à la controverse impliquant Marco van Basten, retiré de la Fifa 20 après avoir employé une phrase nazie durant une émission de télévision. Autre cas de retrait suite à une polémique : Cristiano Ronaldo, qui a cessé d’être présenté comme un footballeur important dans Fifa 19 suite aux faits de viols dont il est accusé.

Alors, Ronaldinho sera-t-il tout bonnement supprimé de Fifa 20 et des prochaines versions du jeu ou bien le footballeur ne sera-t-il simplement plus présenté comme une « Idole » ? Nous devrions prochainement le savoir et Breaking news ne manquera pas de vous en informer.