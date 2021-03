Rosamund Pike démocratise le carré très droit dans le film très prisé de Netflix I care a lot

L’actrice est pourtant connue puisqu’elle a eu l’occasion de tourner de nombreux films. Parmi ces derniers, il est clairement difficile de ne pas évoquer Radioactive que vous pourrez aussi retrouver en streaming. Vous partez alors à la découverte de Marie Curie qui a changé le visage de la science avec les découvertes en compagnie de son époux à savoir Pierre Curie. Cette fois, elle revient dans une série proposée par Netflix et elle est baptisée I care a lot. Toutefois, Rosamund Pike se démarque notamment pour sa coiffure.

Le carré très droit revient sur le devant de la scène

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosamund Pike (@mspike)



Les coiffures vintage ont tendance à reprendre du poil de la bête puisque de nombreuses femmes n’hésitent pas à l’adopter. Alors que la série connaît un véritable succès notamment via les réseaux sociaux, Rosamund Pike démocratise le carré très droit. Vous retrouvez l’actrice dans la peau d’une femme très forte et elle est également démoniaque. Il faut savoir que les carrés ont vraiment la cote depuis quelques semaines qu’ils soient classiques, déstructurés…

Rosamund Pike vous propose donc cette coiffure qu’elle a décidé de dépoussiérer à l’occasion de ce film .

. Il faut noter que l’actrice a été récompensée notamment lors des Golden Globes puisqu’elle a eu l’occasion d’être reconnue comme la meilleure actrice dans une comédie.

Si vous avez apprécié son look dans ce film proposé par Netflix, sachez que vous pourrez également l’adopter.

Oubliez bien sûr le fait maison ou encore l’aide d’un ami, il est préférable pour structurer votre visage de vous rendre chez le coiffeur. Prenez de ce fait une photo de l’actrice Rosamund Pike et vous pourrez alors adopter ce carré qui reste culte et il a été porté par de nombreuses femmes ces dernières années.

Vous pourrez également découvrir ce film qui place au centre de toutes les attentions une certaine Marla Grayson, dont la personnalité ne cesse de se démarquer. Elle est à la fois diabolique, effrayante, mais c’est une aussi une spécialiste de l’arnaque. D’ailleurs, cette actrice est souvent liée à ce genre de film puisque son visage se prête parfaitement à ces personnages. Vous aviez notamment pu la retrouver aux côtés de Ben Affleck dans un thriller très psychologique et poignant.

Le carré de Rosamund Pike s’adapte à votre visage

Vous aviez donc l’occasion de découvrir une histoire assez spéciale puisque Rosamund Pike s’affichait avec ce personnage diabolique qui manipulait son mari en faisant croire à tout le monde qu’il était à l’origine de son décès. Dans ce film proposé par Netflix, vous pourrez alors découvrir à nouveau ce côté psychologique que Rosamund Pike sait parfaitement mettre en avant. Si vous souhaitez adopter cette coupe, sachez que vous devez avoir une longueur au-dessus des épaules afin de raccourcir les cheveux au niveau de votre cou.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosamund Pike (@mspike)



Les cheveux doivent être fins et surtout très raides, ce sont les deux critères les plus importants pour réussir le carré très droit de Rosamund Pike. Il faut également noter que cette coupe de cheveux s’adapte à merveille à toutes les personnalités et toutes les morphologies sont aussi compatibles. Que vous ayez un visage long, rond ou encore carré, vous pourrez parfaitement adopter cette coiffure.

Par contre, pour que le carré très droit soit toujours parfait, vous devrez vous préparer pendant de longues minutes avec un sèche-cheveux et une brosse. Cela demande une véritable maîtrise, mais votre coiffeur pourra sans doute vous proposer quelques astuces pour réussir ce carré qui est aussi très prisé dans ce film.