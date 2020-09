Rose McGowan (Charmed) attaque violemment Alyssa Milano sur Twitter : « ton comportement était épouvantable » !

La rentrée 2019 a annoncé un reboot de la série « Charmed » sur les écrans américains. Cette série culte d’entre 1998 et 2006 avait tellement embelli les journées des fans. La série parlait des aventures magiques de la famille Halliwel dans toute sa splendeur. Les nombreux admirateurs de la série rêvent toujours de voir les sœurs sorcières refaire leur entrée sur le plateau télé.

Rose McGowan attaque Alyssa Milano sur Twitter

Alyssa Milano, l’interprète de Phoebe, et Holly Marie Combs, l’interprète de Piper, ne sont pas contre une possibilité de retour des célèbres sorcières. De plus, les deux comédiennes ont parlé d’un passage dans un projet de film Netflix. Cependant, cela ne semble pas pouvoir se faire. En effet, entre les anciennes stars de « Charmed », un conflit s’est installé. Bien que Alyssa Milano et Holly Marie Combs soient restées amies, ce n’est pas le cas de Rose McGowan et Alyssa Milano.

Rose McGowan is speaking out about her alleged experience on the set of "Charmed" with Alyssa Milano.https://t.co/FGaD3ebNXe — Entertainment Tonight (@etnow) August 24, 2020

Dans un épisode de « Grey’s Anatomy », Alyssa et Holy Mary se sont retrouvés. Rose McGowan, n’a rejoint la série « Charmed » que dans sa 4e saison. Cela juste après le départ de Shannen Doherty de la série. Et ce samedi 22 août, Rose s’en est violemment prise à son ancienne collègue sur le réseau. En effet, l’interprète de Paige a dénoncé les caprices d’Alyssa sur le tournage de l’ancienne série. Celle-ci jouait le rôle de sa sœur, et elle a été accusée d’avoir à l’époque créé une atmosphère toxique lors du tournage de la série culte. Même si dans le film, l’harmonie entre les sœurs semblait régner, en réalité ce n’était pas le cas.

Alyssa Milano jugée trop capricieuse

Le début des disputes entre les deux comédiennes était d’abord dû à un désaccord politique. En effet, Rose McGowan a reproché à Alyssa Milano de soutenir Joe Biden pour l’élection présidentielle américaine qui vient. Sous sa colère, Rose a poursuivi ses reproches sur Twitter en relatant qu’à l’époque de « Charmed », Alyssa se plaignait toujours de ses gains qui étaient déjà assez colossaux. Sachant qu’elle gagnait 250 000 dollars toutes les semaines. « Elle ne faisait que se plaindre de cela dans une journée » expliqua l’ex-collègue mécontente. Ces révélations expliquent à quel point la vie sur le plateau de tournage était pénible pour la jeune femme.

In a blistering social media attack, actress Rose McGowan has accused her former Charmed co-star Alyssa Milano of “stealing” the #MeToo movement. https://t.co/pNvztllIJ9 — Breitbart News (@BreitbartNews) August 23, 2020

L’interprète de Paige Matthews a dit : « Ton comportement était épouvantable. J’ai pleuré à chaque fois que la série a été renouvelée pour une saison supplémentaire parce que je ne voulais pas revenir dans cette ambiance toxique que tu avais créée ». Visiblement, Rose McGowan ne la portait pas du tout dans son cœur. En allant aussi loin dans ses propos et en disant qu’elle avait hâte que le tournage se termine. Elle ne voulait absolument plus avoir affaire avec Alyssa Milano. Pourtant dans la série, elles avaient l’air de si bien s’entendre.

In a Twitter tirade, Rose McGowan made several very strong statements against her former #Charmed co-star Alyssa Milano and opened up about her "toxic" experience on set. https://t.co/iMCElHgki7 pic.twitter.com/ethrLnseGd — E! News (@enews) August 23, 2020

C’est certainement grâce à leur talent de comédienne qu’on ne s’en est pas rendu compte. Les voir ensemble dans la série a fait le bonheur de beaucoup de fans. Entre autres, voici ce qui s’ensuivit des révélations de Rose McGowan : « Tu as volé #metoo (un brillant outil de communication pas un mouvement). Tu t’es approprié mon mouvement, The Cultural Reset, pour la gloire et par jalousie parce que j’avais dénoncé mon violeur. Tu gagnais 250 000 dollars par semaine pour Charmed et pourtant tu as piqué une crise devant toute l’équipe, criant “Ils ne me paient pas assez pour faire cette merde !” Tu avais un comportement ». C’était si terrible que ça son comportement pour en arriver là ?

En tout cas, ces comédiennes ont fait vivres aux téléspectateurs des purs moments de magie. Malgré tout, ce n’est que maintenant que les internautes apprennent ce qui s’est réellement passé sur le plateau de tournage.