Roselyne Bachelot : La ministre de la culture est la seule à porter un masque dans l’émission « C à vous » !

La ministre de la culture Roselyne Bachelot a été invitée sur le plateau de C à Vous ce vendredi 16 octobre 2020. Cependant, plus que ce qui a été dit pendant l’entretien, c’est le masque que la ministre de la Culture portait qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Non seulement elle était la seule à en porter, mais il y a peu encore, elle était contre.

Roselyne Bachelot en masque dans C à vous !

Certains parlent d’épidémie, d’autres de pandémie. Une chose est sûre, le coronavirus sévit toujours en France, au point où le gouvernement a dû corser les mesures, dont le couvre-feu qui a été déclaré depuis quelques jours, même si cela ne plaît pas à tout le monde.

Les gestes barrières sont donc plus que jamais d’actualité, et les autorités sanitaires ne se fatiguent point de le rappeler. « Se laver fréquemment les mains et porter le masque », demeurent à ce jour, les meilleures solutions pour ne pas contracter le coronavirus.

Notons que le port du masque est normalement obligatoire dans toutes les entreprises, ce qui inclut les chaînes de télévision, et ce, depuis le 1er septembre dernier. Cette mesure en particulier, vient de la ministre du Travail Elisabeth Borne, et cela doit surtout s’appliquer en « open space ». Toutefois, le milieu de l’audiovisuel pour des raisons de praticité, a demandé une dérogation qui a été accordée. Cela explique le fait que la plupart des émissions télévisées soient tournées sans masque.

Invitée sur le plateau de C à vous, la ministre de la culture Roselyne Bachelot, a décidé de porter le masque. C’était le vendredi 16 octobre 2020, et elle était la seule d’ailleurs à être masquée. En effet, dans l’émission animée par Anne-Elisabeth Lemoine, ni l’animatrice ni ses chroniqueurs, ne portent de masque, bénéficiant ainsi de la dérogation.

Il faut souligner que la ministre ne portait pas n’importe quel masque. En effet, il s’agissait d’un masque de la collection Mask of Art. Ce qui signifie que c’est un geste caritatif puisque les fonds sont reversés à l’association Le Refuge.

La ministre de la culture a-t-elle changé d’avis ?

Si le fait de voir une personne masquée n’a rien de singulier par ces temps, il faut souligner que concernant Roselyne Bachelot, cela peut être surprenant. Déjà, la ministre était la seule du groupe à être masquée, ce qui a beaucoup intrigué les internautes.

Les commentaires n’ont pas manqué, et on pouvait voir : « « Bizarre la seule qui porte un masque c’est la ministre Roselyne Bachelot, et les autres ???? Je n’y comprends plus rien », « Il n’y a que Roselyne Bachelot qui a un masque, c’est carrément ridicule » »

Autre détail qui a fait cogiter sur les réseaux sociaux, cela concerne le fait qu’il y a encore quelques semaines, la femme politique tenait des propos qui vont totalement à l’encontre de son port de masque sur le plateau. En effet, alors que la dame de 73 ans s’était rendue au festival du film francophone d’Angoulême, elle avait affirmé être contre le fait de porter un masque sur les plateaux de télévision, soutenant ainsi la dérogation qu’ont obtenue les chaînes, de ne pas porter de masque à l’antenne.

Cependant, étant donné la particularité du masque que portait la ministre de la culture, il est possible qu’elle n’ait pas changé d’avis, mais qu’elle ait juste voulu soutenir une bonne cause.

Notons que l’absence de masque sur les plateaux télé ne signifie pas que les gestes barrières n’y sont pas respectés. Déjà, les gels hydro alcooliques sont toujours présents sur les tables, et le public lui est toujours masqué. De plus, la distanciation sociale est plutôt respectée…