Roselyne Bachelot annonce une très bonne nouvelle avec l’organisation de deux concerts

Ces deux évènements culturels seront très importants pour le gouvernement et le monde du spectacle. Si les deux tests sont concluants, nous pouvons clairement imaginer une réouverture progressive de toutes les salles. Il y a quelques jours avec les Victoires de la musique sur France Télévisions, un test a été réalisé avec du public masqué. Le but premier consiste à savoir s’il est possible de proposer un tel rendez-vous dans les meilleures conditions sans que l’épidémie ne s’aggrave.

Quels sont les deux concerts proposés par Roselyne Bachelot ?

La ministre de la Culture a été assez discrète ces derniers mois, mais elle revient sur le devant de la scène avec une lueur d’espoir. En effet, il s’agit de la première étape, mais c’est assez encourageant pour les professionnels de ce domaine. Ces derniers sont à l’arrêt depuis de nombreuses semaines et cela a forcément eu des répercussions sur leur productivité, leur chiffre d’affaires et leur avenir au sein de ce métier.

🇫🇷 FLASH – "L'hypothèse d'un été sans festivals est exclue (…) mais il y a festival et festival", estime Roselyne #Bachelot, "ce qui pose des difficultés, ce sont les festivals debout". Elle "reste opposée au passeport vaccinal" qui porterait atteinte "à nos libertés". (FrI) — Mediavenir (@Mediavenir) February 10, 2021

Deux concerts sont alors prévus en mars et en avril à Marseille et à Paris, ce sont par contre des tests .

. Il faudra par conséquent attendre les résultats pour savoir si d’autres rendez-vous de ce genre peuvent être envisagés.

Selon BFMTV, l’enjeu est important puisque ces tests permettront de savoir si les spectacles sont des zones à risque.

Les autorités compétentes veulent aussi un modèle à utiliser afin de déterminer sans doute un protocole sanitaire pour l’organisation éventuelle de prochains concerts.

La ministre de la Culture a donc fait cette déclaration sur LCI et c’est vraiment une lueur d’espoir pour le monde du spectacle.

Pour les festivals assis, les chances sont clairement au rendez-vous puisque cela évite la propagation du virus. Par contre, pour les concerts qui seront organisés debout, ce n’est pas encore gagné. La ministre a révélé qu’elle était très optimiste, elle croise donc les doigts et elle souhaite prendre toutes les précautions pour que cela puisse se concrétiser au plus vite.

Il y a tout de même plusieurs points forts avec notamment l’accélération de la campagne de vaccination, le bon déroulement des vacances de Noël qui n’ont pas été si catastrophiques que certains pouvaient le prévoir. Il faudra par contre patienter pour connaître les conclusions, mais Roselyne Bachelot reste tout de même sur sa réserve : « pour les spectacles debout, c’est plus compliqué, c’est pour ça d’ailleurs que je mène des expérimentations afin de bien tester ce qui se passe ».

➡ Une éclaircie en vue pour les théâtres, les cinémas et les salles de spectacle ? Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a annoncé des "expérimentations" en mars et avril, à Marseille et Paris, pour des concerts "debout" (2/5)https://t.co/6RIG613SqV pic.twitter.com/6OZd5mOyJb — franceinfo (@franceinfo) February 16, 2021

Un protocole très strict pour ces deux concerts

Dans la deuxième quinzaine de mars, un millier de personnes seront au rendez-vous notamment dans le Dôme de Marseille. Il sera bien sûr possible de se lever, mais les personnes devront rester assises la plupart du temps. L’INSERM fait également partie du test, mais ce ne sera pas le seul puisqu’un concert debout sera aussi proposé avec l’Accor Arena en partenariat avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

Cette seconde expérimentation à Paris sera vraiment déterminante pour la suite de ces évènements, car, pour la ministre de la Culture, ce sont ces concerts qui sont les plus problématiques. Bien sûr, les personnes seront à chaque fois testées avant le concert et les cas positifs ne pourront pas participer. Après les deux évènements, des tests seront également réalisés pour savoir si la Covid-19 a pu circuler.

Un colloque sera notamment organisé pour confronter tous les résultats. Ces derniers sont alors attendus avec la plus grande impatience que ce soit par les Français qui sont en manque de divertissements et les professionnels de ce secteur.