Rupert Grint (Harry Potter) : Ron va être papa pour la première fois !

Parmi ces 3 acteurs, Daniel Radcliffe et Emma Watson sont certainement ceux qui sont restés les plus médiatisés. Rupert Grint, lui, se fait beaucoup plus discret, même s’il poursuit sa carrière au même titre que les autres, principalement au théâtre et à Broadway, ou encore dans des petits rôles à la télévision.

Voir cette publication sur Instagram The first meeting of a lifelong friendship. Une publication partagée par Rupert Grint (@rupsg30) le 22 Juil. 2019 à 9 :37 PDT

Rupert Grint, 31 ans, va être papa pour la première fois

Difficile de croire que le petit Ron Weasley puisse déjà avoir passé la barre des 30 ans, tellement on se rappelle lui enfant et joufflu. Pourtant, les faits sont là, et le petit garçon est aujourd’hui devenu un homme marié et bientôt père de famille. Car oui, même si de récentes photos nous avaient déjà mis la puce à l’oreille, montrant sa femme, Georgia Groome, avec un petit baby bump, aujourd’hui la thèse se confirme par le biais d’une déclaration officielle.

« Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis d’annoncer qu’ils attendent un bébé, et demandent que l’on respecte leur vie privée en ce moment », a confirmé un publiciste du couple au magazine Just Jared.

Rupert Grint est donc le premier du trio « Harry Potter » à devenir parent, puisque ce n’est pas encore le cas de Daniel Radcliffe ou de Emma Watson. Une bonne nouvelle pour l’acteur donc, que l’on espère revoir très vite dans un premier rôle au cinéma.

Voir cette publication sur Instagram Hello Une publication partagée par Rupert Grint (@rupsg30) le 20 Janv. 2020 à 5 :50 PST

Rupert Grint n’est plus ami avec ses ex-collègues, Daniel Radcliffe et Emma Watson

Dans l’esprit des fans, le trio inoubliable des films « Harry Potter » est souvent imaginé comme inséparable dans la vie. Malheureusement pour eux, si ce serait une bien jolie histoire, il semble que la réalité soit quelque peu différente. En effet, souvent interrogé à ce sujet, l’acteur Daniel Radcliffe n’a pas manqué d’éclaircir cette question.

L’interprète de Harry Potter a répondu lors d’une interview qu’il était resté très proche de Emma Watson, avec laquelle il communique assez souvent.

En ce qui concerne Rupert Grint, la situation serait différente, puisque les 2 hommes ne sont amenés à se voir que de temps en temps, et n’entretiennent aucune relation particulière.

Les récentes déclarations de celui qui prêtait ses traits à Ron ne doivent pas y être étrangères. En effet, l’acteur révélé qu’il a volontairement cherché à s’isoler et à ralentir sa carrière, après avoir traversé une période difficile. Il avoue avoir été perdu face à la célébrité qu’il a acquise si jeune, même si l’argent qu’il a aperçu pendant toute cette période lui permet aujourd’hui de vivre confortablement, sans se soucier de l’avenir. Néanmoins, il aspire à davantage de tranquillité, et reconnaît volontiers apprécier particulièrement l’anonymat.