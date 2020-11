Rupert Grint : L’acteur présente sa fille en photo à sa nouvelle communauté !

Parmi les célébrités qui ont longtemps résisté à Instagram, il y a Rupert Grint, révélé par la saga Harry Potter. Ce mardi 10 novembre 2020, le nouveau papa a voulu présenter son bébé avec ses fans présents sur Instagram. Autant dire que la toile était en folie.

Rupert Grint ouvre un compte Instagram et embrase le réseau social !

Le nombre d’abonnés sur le réseau social Instagram se compte par centaines de millions. Ce chiffre prend en compte des milliers de stars et de personnalités connues à travers le monde entier.

Malgré tout, il n’est pas dit que toutes les célébrités se retrouvent forcément sur ce réseau social qui nous vient de Facebook. En effet, même s’il s’agit d’un moyen de communication avec les fans, il y a encore de nombreuses stars qui ne se sont pas inscrites sur Instagram.

Cependant, il faut savoir que lorsque ces stars se décident à enfin créer un compte Instagram, c’est toute la toile qui s’embrase, tout le monde voulant s’abonner en même temps. Cela était déjà arrivé lorsque la célèbre actrice Jennifer Aniston avait décidé de se mettre dans la danse.

L’impact avait été tel que le réseau social avait tout simplement bugué un moment. Rupert Grint faisait partie de ceux qui résistent à Instagram, mais ça, c’était avant. On se souvient de cet acteur dont la carrière cinématographique a commencé alors qu’il était très jeune.

En effet, en 2001, il apparaissait dans la saga Harry Potter de J. K. Rowling, dans la peau de Ronald Weasley. Il s’agissait du meilleur ami de l’élu. Aujourd’hui, Rupert Grint est un acteur accompli, et pour être encore plus proche de ses nombreux fans, il s’est décidé à rejoindre l’immense communauté d’Instagram.

Ainsi, puisqu’il vaut mieux tard que jamais, l’acteur anglais de 32 ans, s’est abonné sur Instagram ce mardi 10 novembre 2020, provoquant le ravissement de ses fans. D’ailleurs, il a profité de l’occasion pour leur faire un beau cadeau.

Un premier post plus que craquant !

Pour son tout 1er post sur le réseau social Instagram, on peut dire que Rupert Grint a fait fort. En effet, l’acteur qui est devenu papa il y a juste quelques semaines, a décidé de publier à travers son compte fraîchement créé, un selfie de lui et de sa petite fille, qu’il tient serré contre lui d’un bras.

En légende de ce cliché tout mignon, le jeune papa a écrit : « Hey Instagram… seulement 10 ans de retard, mais me voici. Grint est sur (Insta)Gram ! Je suis là pour vous présenter Wednesday G. Grint. Prenez soin de vous. »

En peu de temps, cette première photo postée a remporté plus de 1,5 million de Like ! Mieux, à peine inscrit sur Instagram, Rupert Grint compte déjà plus de 2 millions d’abonnés sur son compte… Impressionnant !

Notons que Rupert Grint est avec la mère de sa petite fille, depuis près de 10 années maintenant. Aussi le petit bout de chou est né en mai de cette année, et c’est en toute sobriété que le couple l’a annoncé, à travers un communiqué de presse. Plutôt discret, le communiqué demandait également de l’intimité pour le couple.

Cette annonce de la paternité de Rupert Grint a beaucoup fait réagir. Entre les nombreuses félicitations, certains se sont soudain rendus compte que le temps passait, comme Daniel Radcliffe par exemple, l’acteur qui a incarné Le Garçon-qui-a-survécu, Harry Potter : « C’est très bizarre pour moi de penser que nous sommes tous à cet âge où on a des enfants, mais on y est. C’est bizarre pour tout le monde. »

A quand le tour des autres ?