Rym et Vincent Queijo (La Villa 5) : ils attendent leur premier enfant ! Elle poste des photos de son baby bump !

Il y a encore quelques mois c’est avec grande joie que les fans de la star de son compagnon, ont appris que ce dernier allait avoir un enfant. Les participants à l’émission La Villa des Cœurs brisés 5 pour en profiter du bonheur d’être parents. Depuis avril où ils ont fait l’annonce, l’état de la femme a bien progressé. Il ne reste sûrement plus longtemps, avant que l’enfant voit le jour. Rym Renom a partagé sur son compte Instagram de nouvelles photos de son état.

Une première annonce en avril

Si vous faites partie de nombreux fans du couple de l’émission de télé-réalité, La Villa des Cœurs brisés 5, vous n’avez sûrement pas raté l’information. Dès qu’ils ont su qu’ils allaient de devenir parents, Rym et son époux Vincent Queijo n’ont pas perdu trop de temps. Ils ont fait savoir à tout le monde, le 12 avril 2020 que la femme portait un enfant. En effet, le couple très aimé dans le programme de télévision doit sa formation à cette dernière.

Vincent Queijo et Rym Renom se sont en réalité rencontrés au cours de la production de l’émission. C’est donc sur le plateau de tournage qu’ils ont eu le coup de foudre et depuis, ils ne se sont plus lâchés. D’ailleurs seulement une année après leur rencontre, ils sont déjà sur le point d’avoir leur premier enfant. Les deux amoureux résident ensemble depuis plusieurs mois et ont d’ailleurs, de très grands projets en commun.

Après avoir révélé au grand public l’attente de leur bébé, ils ont par la suite donné également le sexe de ce dernier. La future première-née du couple sera une fille. En les entendant s’exprimer sur le sujet, il est facile de se rendre compte à quel point, ils sont heureux d’être ensemble, mais aussi d’avoir bientôt une enfant.

Une nouvelle publication plutôt révélatrice

Depuis qu’ils ont révélé le sexe de leur futur bébé, les choses ont bien évolué au niveau de la grossesse de Rym Renom. La candidate à l’émission de télé-réalité a fait savoir qu’en ce moment, elle en est à la vingtième semaine. Cela justifie donc assez bien sa nouvelle forme. Même si cela ne se ressentait pas bien il y a quelques semaines, désormais elle est bien ronde. Les photos et vidéos qu’elle met en ligne depuis en disent long.

En vrai, elle profite actuellement de ses vacances au Portugal. C’est depuis son petit coin de paradis qu’elle dévoile de nouvelles photos de son baby bump. On peut donc l’apercevoir toujours aussi ravissante, avec un ventre de plus en plus arrondi. Son sourire prouve une fois encore la joie débordante qui envahit la participante à la saison 5 de la Villa des Cœurs brisés. Un cœur qui est sans doute très bien réparé désormais.

Un prochain déménagement vers le Portugal ?

La publication de Rym aura sans doute donné des informations sur sa grossesse, mais également sur l’un de ses probables projets à venir. En effet, elle est totalement tombée amoureux de son pays de vacances. Selon ses propos elle en fait nouvellement la découverte et ses totalement sous le charme.

Elle affirme d’ailleurs « Peut-être notre futur chez nous.». Il se pourrait donc qu’elle aille prochainement s’installer au Portugal avec son homme. Un pays dont elle semble adorer la cuisine, la compagnie de ses amis ainsi que la langue.