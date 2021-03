Saint Valentin 2021 : nos idées folles pour célébrer votre amour même avec la crise du Covid !

Personne n’aurait pu être en droit de penser un jour que presque un an après le début de la crise sanitaire de la COVID19, le pays serait toujours en une aussi mauvaise posture. Il faut dire qu’en 2020, au début de l’année, les français ne prenaient pas le coronavirus au sérieux et on ne pensait pas que la crise allait pouvoir monter en puissance dans les semaines et les mois à venir. Mais si certains français se sentent aujourd’hui prêts à tout pour pouvoir fêter leur amour avec leur conjoint ou leur conjointe, d’autres se sentent complètement désemparés et ont besoin d’un petit conseil ou deux…

Il semblerait en effet que dans certains cas de figure, il soit difficile de mener à bien les projets que vous pourriez avoir avec votre femme ou avec votre mari, selon ce que vous avez l’habitude de faire notamment. Ce n’est clairement pas un hasard si de nombreux professionnels de la restauration se sont adaptés à la situation et ont vu là une belle opportunité pour augmenter leur chiffre d’affaires, mais malheureusement cela ne sera pas suffisant et ils risquent pour certains d’entre eux de mettre rapidement la clé sous la porte si des décisions importantes ne sont pas prises de la part du gouvernement français.

En attendant, les français sont quant à eux impatients de pouvoir enfin fêter leur amour et ils vont pouvoir surtout souffler un peu pendant ces moments assez difficiles et compliqués dans lesquels nous vivons.

Fête de la Saint Valentin 2021 : les français sont prêts à tout cette année, même pour les idées les plus folles…

Voici quelques idées que vous pourriez suivre cette année pour la Saint Valentin, à l’heure où les restaurants et les lieux culturels sont fermés. En effet, vous ne pourrez pas profiter d’un bon restaurant ou d’une salle de cinéma comme vous avez sans doute l’habitude de le faire par le passé…

Une commande de repas chez vous dans un grand restaurant

Afin de mettre les petits plats dans les grands, vous pourriez très bien contacter les grands restaurants de votre ville ou de votre région pour savoir s’ils livrent des repas ou font des commandes à emporter. Ce serait une occasion unique pour vous de découvrir de nouvelles saveurs et de vous faire plaisir en dégustant de succulents mets délicieux…

Une soirée TV devant Netflix ou des programmes originaux sur le thème de l’amour

Si certains français n’hésitent pas à regarder des films ou des séries sur des plateformes de streaming tous les soirs, ce n’est pas le cas de tout le monde ! Vous pourrez en effet en profiter pour regarder un film ou une série sur le thème de l’amour ou de la Saint Valentin, comme il en existe beaucoup aujourd’hui !

Une invitation à danser depuis la maison pour un slow romantique…

Pour les français qui se révèlent être de véritables fleurs bleues, et bien nous ne pourrions que vous recommander d’opter pour une playlist sur votre plateforme de streaming préférée, qu’il s’agisse de Spotify ou de Deezer, sur le thème de l’amour. Comme vous pourrez le constater, il y en a beaucoup qui sont disponibles et vous n’aurez plus qu’à faire votre choix dans la jungle des contenus disponibles !