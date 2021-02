Saint-Valentin : le cadeau dont les femmes seront fans cette année, vous n’y aurez jamais pensé !

Si certains apprécient la Saint-Valentin, d’autres n’accordent pas une réelle attention à cette fête. Le 14 février sera donc la journée destinée à l’amour et le site Femina a pu réaliser un sondage en partenariat avec YouGov. Vous serez donc surpris puisque le Top 3 des cadeaux préférés des Français est finalement classique. En effet, si vous pensez qu’ils souhaitent des choses extraordinaires, ils sont en réalité très simples. De plus, la crise sanitaire ne semble pas avoir impacté leur choix.

Le Top 3 des cadeaux attendus pour la Saint-Valentin

Le sondage est très instructif puisqu’il permet de partager une tendance concernant les cadeaux qui sont attendus pour le 14 février. Lors de la fête de l’amour, que ce soit pour les hommes ou les femmes, le présent le plus apprécié concerne une escapade avec les fameux coffrets. Ces derniers ne sont pas très onéreux et vous pouvez vous offrir un petit séjour d’une nuit dans un décor de rêve avec votre partenaire.

Le voyage et l’escapade, c’est donc le thème principal pour cette Saint-Valentin 2021 selon le sondage, ils sont 18 % des Français à attendre un tel cadeau .

. Il est aussi apprécié par 14 % des hommes contre 22 % des femmes.

En seconde position, vous avez aussi le bijou qui concerne 10 % des Français et le pourcentage est identique pour la troisième place avec le parfum.

7 % d’entre eux voudront un soin ou un massage, voire des vêtements.

Le classement pour les hommes est quelque peu différent puisqu’ils sont 14 % à vouloir une escapade, 13 % souhaitent du parfum, les vêtements sont attendus par 11 % des hommes. Ils sont 6 % à vouloir des chocolats, un soin ou encore un massage. Le classement pour les femmes est quelque peu différent, vous avez donc 22 % d’entre elles qui espèrent un voyage ou une escapade, 15 % souhaitent un bijou contre 11 % qui se dirigent vers des fleurs, 8 % veulent un soin, un massage ou du parfum.

Finalement, vous pouvez être surpris, car le classement reste très classique que ce soit pour les hommes et les femmes. Le traditionnel bijou aura donc une place de choix au même titre que les chocolats et les fleurs. Il est important de noter que les couples ne sont pas les seuls à fêter la Saint-Valentin puisque vous pouvez aussi offrir un présent à un proche ou à un ami.

La crise sanitaire va sans doute perturber la Saint-Valentin

À côté des fleurs, des chocolats, du parfum et des bijoux, vous avez également un rendez-vous galant au restaurant, mais, avec la crise sanitaire qui frappe de plein fouet la France, vous devrez malheureusement revoir vos plans. Si certains optent pour la vente à emporter ou la livraison à domicile, vous pourrez tout de même déguster un repas de chef, mais chez vous. Généralement, les couples optent pour une bonne table afin de fêter dignement la Saint-Valentin, mais ce ne sera pas le cas en 2021 puisque le coronavirus a entraîné de nombreuses restrictions.

Grâce à Internet, vous aurez l’occasion de trouver plusieurs idées pour préparer un délicieux repas avec amour et passion. Comme nous avons pu le préciser, certains restaurants communiquent sur les réseaux sociaux et ils proposent des menus pour la Saint-Valentin de 2021. Il suffit de réserver une sorte de box ou de panier et vous pourrez le récupérer le jour même, voire le recevoir à domicile grâce à un service personnalisé. Comme c’est le cas pour les vacances de février, la fête de la Saint-Valentin ne sera pas non plus « normale ».

Vous êtes désormais en mesure d’acheter l’un des cadeaux cités à votre partenaire !