Saison 11 de danse avec les stars, Tayc sous le charme de Fauve Hautot et il ne le cache pas !

La complicité entre Tayc et Fauve Hautot semble sortir de l’ordinaire. Ce n’est plus les simples rapprochements entre partenaires comme la jolie rousse avait l’habitude de s’en gaver durant l’émission « Danse avec les stars ». Elle semble plutôt être très épanouie avec Tayc au cours de cette nouvelle saison. Vu cette proximité accrue entre les deux artistes, les opinions les considèrent déjà comme les potentiels vainqueurs de cette 11e édition.

Les deux artistes, s’amourachent-ils ?

Sans aucun doute, à considérer leur proximité et les aveux du chanteur de 25 ans. Il est de coutume que leur complicité défraie la chronique à chaque prime de danse. Cette fois, ils sont sur le point de tomber amoureux, ou peut-être déjà ? Extrêmement proches, ils ne cachent pas d’être tellement à l’aise l’un avec l’autre. Au cours d’une interview accordée à Télé Loisirs, celui qui a interprété le titre « Comme toi » avoue qu’il admirait beaucoup Fauve et que cette dernière n’était pas du tout dérangée qu’il soit en contact avec elle.

« C’est câlin. Elle n’hésite pas à me dire de me rapprocher, de la toucher… Mais c’est professionnel, c’est tranquille, nous sommes des adultes. Elle a beaucoup aimé que je n’aie aucune honte à la regarder dans les yeux pour créer un truc. C’est hyper fluide entre nous », a raconté Tayc. Une fluidité et une complicité qui mettent à l’aise le chanteur de 25 ans qui avait demandé à titre honorifique à la production de danser avec Fauve Hautot.

En effet, dans une autre interview accordée à TV Mag, Tayc a expliqué les raisons de son penchant pour la jolie rousse. Fauve « sort du lot de par son énergie, son sex-appeal, ses cheveux », a-t-il confié. Il va plus loin en mettant en avant les spécificités de sa « probable partenaire ». À l’en croire, Fauve Hautot est une « partenaire incroyable », et à l’allure de guépard. Des qualités qui ont sans doute subjugué Tayc, mais pour le mener à quelle fin ?

Amoureux peut-être, mais pas destinés à vivre une romance…

La proximité et l’ambiance entre les deux artistes ne sont pas forcément gage d’une idylle qu’ils pourraient éventuellement entretenir. Hypothèse à ne pas envisager d’ailleurs, puisque Fauve Hautot partage depuis sept ans sa vie avec un autre homme du nom de Jules Renault. Toutefois, les deux intervenants sur l’émission « Danse avec les stars » semblent se contenter de la simple fraternité. Ils passent donc plus de temps ensemble à l’écran que dans la vraie vie. Raison très suffisante pour que Tayc l’invite autour de la table, chez sa maman. « Elle doit venir dimanche ! Évidemment, il n’y aura pas de pâtes à la carbonara, mais un ndolé, sauce graine, taro sauce jaune, bitalif… », a-t-il énuméré pour certainement faire allusion aux spécialités de ses origines africaines.

Par ailleurs, de nouveautés s’annoncent pour la prime 3 de DALS entamée depuis ce début de mois. Camille Combal, l’animateur de l’émission de divertissement, a révélé que de nouvelles règles seront prochainement mises en application.