Saison 8 de Game of Thrones : La mort de Daenerys avait-elle été révélée lors de la première saison ?

Selon une théorie récente, la mort de la « Reine des dragons » des mains de Johnn Snow était déjà dessinée dans la saison 1 ! Rassurez-vous, nous faisons le point pour vous avec des détails précis.

Une mort choquante pour une dernière saison « bâclée »

La scène est assurément l’une des plus marquantes de la dernière saison de Game of Thrones. Elle a suscité des larmes, des déceptions et évidemment de nombreuses polémiques ! En effet, les suiveurs de la série ont été choqués par la mort de l’un des personnages les plus emblématiques, Daenerys Targaryen. Et il y a de quoi ! La souveraine aux cheveux argentés se fait poignarder dans l’épisode 6 par son amoureux, John Snow. Comme il fallait s’attendre pour une des séries les plus suivies et commentées :

les réseaux sociaux se sont emballés avec une grosse polémique sur la disparition de l’égérie ;

les fans de l’actrice très frustrés s’en sont pris aux scénaristes qui auraient bâclé la saison et le destin de leur personnage adoré ;

et pareil pour l’actrice Émilia Clarke qui partage la même frustration sur l’épilogue de Game of Thrones…

Comme après chaque saison, plus avec la dernière, les fans ont imaginé moult théories. Histoire de faire durer le mythe ? Tel est le cas de la récente théorie lancée sur le forum de TVTropes.

Jaime avait prédit la mort de Daenerys ?

L’hypothèse « folle » relayée aussi par l’Express suggère qu’un passage du second épisode de la saison 1 permettait déjà à l’époque de prédire la fin tragique de Daenerys. L’élément serait présent dans une discussion entre Jaime Lannister avec Jon Snow qui s’apprêtait à rejoindre « Chateau Noir » et la Garde de Nuit. Le régicide Jaime Lannister parlait en ces termes à Snow : « Je suis sûr que ce sera passionnant de servir une cause aussi spéciale. Et sinon… C’est seulement pour toute la vie. »

C’est selon eux, une mise en garde prémonitoire du choix futur « du bâtard le plus célèbre » dans la saison 8. Jaime aurait prédit la mort de Daenerys ! Un pressentiment qui se vérifiera par la suite avec le destin identique des deux personnages.

Jaime, qui a prêté serment de servir son royaume avec la Garde Royale, le rompra en tuant son roi. Alors qu’il s’était promis de protéger le roi Aaerys Targaryen , Jaimie finira par le tuer après la bataille du Trident pour sauver son peuple.

, Jaimie finira par le tuer après la bataille du Trident pour sauver son peuple. Une ressemblance avec le régicide perpétré par Jon Snow dans la saison 8 contre sa bien-aimée la mère des dragons et Reine des 7 couronnes. Un acte tout aussi désespéré que celui de Jamie Lannister !

Des faits qui recoupent parfaitement les dires de Jaime dans la saison 1. Les deux protagonistes de cet échange mythique ont préféré donc mettre en avant un certain altruisme pour le bien de leur peuple. Les deux régicides perpétrés pour le bien commun des autres ont détruit respectivement la réputation de Jamie et l’amour de Snow.

Un indice qui aurait donc dû mettre la puce à l’oreille des fans ! Fallait-il faire preuve d’un peu de perspicacité pour déceler que Daenerys allait disparaître de cette manière tragique ? Bon courage et en attendant une autre théorie, un petit « re-visionnage » de l’épisode 2 de la saison 1 pour vous faire plus un avis ! Et pour aller plus loin, les plus téméraires peuvent redécouvrir l’intégralité de la série Game of Thrones et voir ce qu’ils ont oublié. Une chose est sûre, l’expérience ne risque pas d’être ennuyeuse.