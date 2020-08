Sam Heughan (Jamie Fraser – Outlander) drague une journaliste sur Twitter ! Les internautes sont déçus !

Dernièrement, Sam Heughan, l’un des principaux acteurs de la série Outlander, s’est fait remarquer sur la Toile en échangeant quelques mots avec une journaliste sur Twitter. Un échange qui n’est clairement pas passé inaperçu… Il faut dire qu’en ces temps de confinement, les internautes sont plus que jamais sur les réseaux sociaux, épiant les moindres faits et gestes de leurs célébrités préférées. C’est également le cas de Sam Heughan, acteur d’Outlander, qui semble profiter du confinement obligatoire pour passer son temps sur la Toile. Ce dernier, qui adore taquiner régulièrement ses proches sur les réseaux sociaux, a remarqué qu’une journaliste l’avait cité dans un commentaire évoquant son prénom.

La journaliste Leanne Aguilera a ainsi tenu à préciser l’orthographe du prénom du comédien, sur Twitter, afin que personne ne se trompe. D’humeur visiblement blagueuse, le comédien a retweeté le post de la jeune femme, tout en faisant exprès de faire une faute : « Merci Liean ». Ce à quoi cette dernière a répondu : « Je t’en prie, Huegan ». Un échange complice, qui n’a pas manqué d’intriguer les internautes…

Sur Twitter, les fans de Sam Heughan ont en effet étaient nombreux à commenter cette complicité évidente avec la journaliste, à tel point que bon nombre d’entre eux ont rapidement imaginé une romance entre eux. Il faut dire que l’interprète de Jamie Fraser dans Outlander a également « liké » deux photos le montrant aux côtés de la journaliste, de quoi faire largement jaser sur Twitter ! Toutefois, selon les dires de la jolie blonde, l’acteur ne serait qu’un simple ami à ses yeux…

Sam Heughan : acteur phare d’Outlander au talent incontesté

Né le 30 avril 1980 à Dumfriesshire, en Ecosse, Sam Heughan est surtout connu pour son rôle de Jamie Fraser dans la série Outlander, diffusée depuis 2014.

Le jeune homme, qui a grandi dans le sud de l’Ecosse, décide rapidement de devenir comédien durant son adolescence et s’inscrit alors à la Royal Scottish Academy of Music and Drama, institution située à Glasgow. Dès le début de sa carrière, en 2003, il est nommé aux Laurence Olivier Awards, dans la catégorie « Comédien le plus prometteur de 2002 », pour sa performance dans la pièce de théâtre Outlying Islands. Après avoir enchaîné plusieurs rôles remarqués au théâtre et à la télévision, Sam Heughan obtient le rôle de Scott Nielson dans la série Doctors, produite par la BBC.

La popularité du jeune acteur est telle qu’il tourne également des spots publicitaires pour de grandes marques. De 2010 à 2014, Sam Heughan obtient coup sur coup plusieurs rôles intéressants dans diverses productions télévisuelles qui lui permettent de démontrer l’étendue de son talent.

Depuis 2014, il incarne désormais l’emblématique rôle de Jamie Fraser dans la célèbre série Outlander, adaptée des romans Le Chardon et le Tartan, de Diana Gabaldon. Une série à retrouver sur Netflix, qui diffuse notamment la quatrième saison d’Outlander.

Sam Heughan : biographie express