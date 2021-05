Samuel Etienne refuse de présenter Télématin sur France 2, il explique enfin pourquoi !

C’est contre toute attente que l’on a pu voir ces derniers temps l’émission Télématin au coeur de l’actualité. En effet, les dernières déclarations de Laurent Bignolas ont fait polémique et tout le monde se souvient encore des messages très polémiques qu’il avait pu faire à l’antenne. L’animateur est dans la tourmente, et il semblerait que cette fois pour France 2 une nouvelle étape ait été franchie.

Laurent Bignolas fait un faux-pas impardonnable en plein direct dans Télématin

On savait d’ores et déjà que l’animateur de Télématin, Laurent Bignolas, avait un humour plus que douteux. Ce dernier n’hésite pas à prendre la parole dans son émission pour faire des plaisanteries, et il n’est pas rare que ces dernières tombent à l’eau. On se souvient très récemment d’une très grosse boutade qu n’est pas passé et qui a choqué les internautes.

En effet, alors qu’un très grand chorégraphe était mis en avant, Laurent Bignolas s’était permis une très mauvaise plaisanterie d’un goût douteux : les internautes avaient été complètement sous le choc, tout comme ses protagonistes sur le plateau de l’émission Télématin à l’époque… Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car on a pu apprendre dans la foulée que Laurent Bignolas ne serait pas reconduit l’an prochain pour présenter Télématin.

Télématin : la production de l’émission s’excuse publiquement et crée un malaise

Les événements sont-ils directement liés ? Personne ne saurait être en mesure de le dire, mais on imagine que pour la production de Télématin, cela a pu être un très gros choc… En effet, on a pu voir sur les réseaux sociaux un communiqué pour s’excuser à la place de Laurent Bignolas.

"Il faut que ça s'arrête" Sadeck, le chorégraphe visé par une blague jugée raciste de Laurent Bignolas dans "Télématin" témoigne dans #TPMP ! pic.twitter.com/WG7IyaLdtO — TPMP (@TPMP) April 12, 2021

C’est alors que les rumeurs concernant le remplacement de Laurent Bignolas n’ont fait que prendre de plus en plus d’ampleur. Il se pourrait bien qu’un animateur de la chaîne France 3 lui succède, en la personne de Samuel Etienne qui fait de plus en plus parler de lui.

Samuel Etienne connaît un gros succès à l’écran et sur le web

Ce sont des nouvelles que personne n’aurait pu imaginer ces derniers mois : Samuel Etienne, le présentateur mythique de Questions pour un champion ayant succédé à Julien Lepers, fait désormais un très gros carton sur sa chaîne Twitch. Il a pu y recevoir récemment le premier ministre Jean Castex notamment.

Bon jeudi à tous !

Un #JoyeuxEtLumineuxAnniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 avril ! 🎂 ❤️

On se retrouve à 6H sur France 2, à 6H30 pour la Matinale de France Info Tv, à 17H45 pour « Questions pour un Champion », et un jour prochain sur Twitch ! pic.twitter.com/Uvghc8mFJA — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) April 29, 2021

Un format de programme assez incroyable qui est très loin de ce que l’on pourrait imaginer pour Samuel Etienne. Toutefois, au mois d’avril dernier, l’animateur aurait décidé de faire une pause sur sa chaîne Twitch, peut être à cause d’un quotidien bien trop prenant et qui sait, pour profiter d’autres opportunités qui s’offrent à lui. En effet, les rumeurs ne cessent d’affluer en ce qui le concerne…

Samuel Etienne va-t-il présenter Télématin l’an prochain ?

Alors que Laurent Bignolas, l’actuel présentateur de Télématin, est dans la tourmente, ce serait Samuel Etienne qui pourrait le remplacer. Si certains se font d’ores et déjà une grande joie de pouvoir le suivre tous les matins en prenant leur petit-déjeuner, la bonne surprise risque d’être de très courte durée.

C'est l'un des plus grands mystères de l'Histoire…

Le mystère des CHAUSSETTES QUI DISPARAISSENT dans le lave-linge !

A "Questions pour un Champion", à défaut d'explication, nous avons trouvé la solution 👍🏻🧦 pic.twitter.com/eTlxQukScj — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) May 1, 2021

C’est dans le journal Le Parisien qu’on a pu apprendre que Samuel Etienne aurait bien été contacté pour remplacer Laurent Bignolas à la présentation de Télématin. Malheureusement, pour que cela se fasse, il aurait été contraint d’abandonner la présentation de Questions pour un champion, ce qui semble être inconcevable pour lui !