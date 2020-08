Samuel Etienne, très apprécié des téléspectateurs : découvrez le message touchant qu’il a reçu de l’un d’eux !

C’est dans cet ordre que Samuel Etienne a reçu un message particulièrement touchant d’un de ses fans sur twitter.

Samuel Etienne et Twitter, des inséparables…

Samuel Etienne est un animateur télé et radio en France. Il est connu pour être l’animateur de la célèbre émission Question Pour un Champion. Il a remplacé son collègue Julien Lepers depuis Février 2016. Il présente également deux autres émissions à savoir la matinale et le 6h info. Ses animations se font respectivement sur France Info et France 2. Avant cela, Samuel a débuté sa carrière à RFI. Ensuite, il a travaillé pendant 10 ans à Canal+ avant de se rendre à France Télévisions en 2008. Pour ce qui est de la radio, il a animé sur Europe 1 de 2013 à 2017.

On peut aisément en déduire que la star de QPUC est un homme expérimenté. L’une des passions de Samuel Etienne, c’est le réseau social Twitter. Il y est tout le temps connecté afin d’échanger avec ses followers. Chaque jour, il reçoit de nombreux messages aimables. Ainsi donc quand il n’est pas sur le plateau de télévision, il est sur Twitter.

Des messages touchants à l’animateur

Le passe-temps favori de l’animateur lui permet d’être constamment en contact avec ses fans. Il reçoit de nombreux messages venant de leur part. La bonne humeur et le divertissement que donne son émission lui ont attiré la sympathie de beaucoup de français. Il est donc suivi par toutes les générations surtout celle des sexagénaires. On peut donc penser que les messages qu’il reçoit lui permettent de mieux se donner au cours de l’émission surtout si certains de ses messages privés touchent la sensibilité de l’animateur.

Samuel Etienne a reçu le message d’un de ses followers qui le remerciait pour sa grand-mère. En effet, l’utilisateur était reconnaissant pour la joie qu’a apporté l’animateur à sa grand-mère avant sa mort. Cette dernière était un grand fan de l’émission depuis que Samuel Etienne en a pris les rênes. Elle vivait seule depuis la perte de son mari et l’animateur lui tenait compagnie chaque soir à travers la télé. Un message qui montre tout le bonheur qu’apportait la prestation de Samuel.

Le message qui a profondément touché le cœur de Samuel Etienne

Le lundi 10 Août 2020, l’animateur français a fait un tweet. Dans sa publication, il tenait à faire savoir à ses fans la raison de son dévouement à QPUC. Il a démarré sa publication par une question avant de finir par en donner la réponse. La réponse était simple : il reçoit des messages « infiniment touchant ». Cette publication vient à la suite d’un message privé qu’a reçu l’animateur. Le message provenait d’un fils dont le père a été inhumé le 1er Août 2020. Dans ce message, le follower fait un témoignage poignant.

Le message reçu faisait état de la fidélité du défunt à l’émission de Samuel. Il respectait et surtout pensait que seul Samuel pouvait succéder à Julien sur le plateau QPC. Il n’avait jamais raté une seule émission qu’elle qu’en était la raison. L’émission de Samuel Etienne a donc tenu compagnie au défunt pendant ses dernières soirées sur terre. A la fin du message, le follower donnait un vibrant respect à l’animateur émérite.

« Merci d’avoir été avec lui quand nous ne le pouvions pas » peut-on lire. Il faut dire qu’un message plus touchant que cela mérite d’être relayé. Samuel a donc partagé ce message afin de montrer sa réelle motivation. Un « Merci » qui montre à quel point ce qu’il fait est important.