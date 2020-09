Sandra des reines du shopping, retour sur la séduction avortée d’une star de télé-réalité

Sandra, reine du shopping et prétendante du prince de l’amour en 2015

Souvenez-vous, Sandra faisait polémique à sa première participation à l’émission Les Reines du shopping. La Miss Cap d’Agde de 2014 avait choisi un gilet en vraie fourrure de lapin sur une robe bimatière, avec des escarpins cloutés beiges et un petit sac marron. Cristina Cordula a jugé que son ensemble ne la mettait pas en valeur, mais lui a quand même attribué une note de 5/10.

Ses adversaires, quant à elles ont été subjuguées et l’ont jugée chic en mixant les matières. Grâce à son choix osé pour la vraie fourrure, l’ancienne reine de beauté est donc devenue reine du shopping… Et quelques mois plus tard, prétendante des Princes de l’amour.

C’est en novembre dernier que Sandra retourne à la télévision pour un passage remarqué dans l’émission Les princes de l’amour, saison 3. Sa mission : séduire Nikola Lozina, 21 ans et cœur à prendre vedette de l’époque. Un objectif perdu d’avance comme la jeune femme ne plaisait pas d’emblée à la star. Son entrée dans l’émission survient d’ailleurs après le départ de la favorite du beau, Milla. D’après une source irréfutable, la star de la téléréalité aurait vite déchanté en voyant la remplaçante de Milla.

Bien que reine de beauté, Sandra n’aura pas su séduire le prince qui la trouvait manquer de charme. Le script un peu forcé de la production n’aura pas amélioré les choses, d’après les confidences de l’ancienne reine du shopping. Entre baisers et embrassades forcés, manque d’attraction et princes coureurs de jupon, Sandra sera vite virée de l’émission. Une autre polémique, que la jeune femme ne manquera pas, par vengeance, de déballer aux médias. Une expérience humiliante que l’ancienne reine du shopping délègue aujourd’hui au passé.

Sandra et le retour dans les reines du shopping

Reine du shopping en mai 2015, Sandra revient cette semaine dans l’émission pour mettre son titre en jeu contre quatre autres reines, Julie, Chanone, Carine et Bintou. Pour ce retour des gagnantes, les prétendantes devront trouver le look idéal assorti à leur sac. Qui des cinq rivales saura s’imposer dans cette nouvelle version des Reines du shopping ?

En effet l’émission a beaucoup changé depuis leur participation, de nouvelles règles, une mise en beauté individuelle et une séance en tête-à-tête avec Christina… Qui des anciennes reines saura en profiter et gagner ? Chanone, 39 ans, la coach sportive de Versailles ? Julie, la reine des bons plans shopping ? Bintou, l’ancien mannequin de 33 ans ? Carine l’infirmière de 47 ans ? Ou Sandra, l’ancienne reine de beauté ?

Le premier jour, Julie a convaincu avec son élégance. Quant au deuxième, Chanone a marqué le public par ses larmes de joie suite à la pièce-cadeau de Christina. L’ancienne prétendante de la star de téléréalité Nikola Lozina, quant à elle est passée le troisième jour pour relever le défi d’épater ses rivales avec la tenue idéale avec un sac. Cette fois encore, Sandra a su faire forte impression sur ses concurrentes. En effet, d’après ses dernières, elle ressemblerait trait pour trait à l’actrice française Mélanie Laurent. Malgré sa forte présence, sa tenue ne remporte que 14,75/20 en moyenne. Mais rien n’est encore joué comme la note de la conseillère en image préférée des Français reste décisive pour le verdict final. Christina Cordula changera-t-elle la donne ? Vous le saurez vendredi soir à partir de 17 h 25 sur M6.