Santé : comment soigner les hémorroïdes ?

Les hémorroïdes résultent d’une accumulation des stases veineuses dans la paroi du rectum et de l’anus. Même si cette pathologie est généralement bénigne, elle engendre par contre fréquemment de vives douleurs. Une situation très embarrassante qui exige un traitement immédiat. Quelles sont les meilleures astuces pour soigner les hémorroïdes afin de se soulager du mal ?

Les médicaments pour soigner les hémorroïdes

Le traitement des hémorroïdes peut se faire à l’aide de certains médicaments. Ces médicaments sont pour la plupart accessibles sous prescription médicale. En réalité, les médicaments prescrits servent essentiellement à apaiser les douleurs liées aux crises hémorroïdaires.

Ce sont en effet, des antidouleurs contenant une forte dose de paracétamol. Les médicaments veinotoniques sont également efficaces pour soigner les hémorroïdes. En vérité, les médicaments veinotoniques permettent de renforcer la résistance des tissus et des vaisseaux afin de prévenir les dilatations.

Par conséquent, ils réduisent les saignements et les tiraillements au niveau du rectum. De plus, l’automédication à l’aide de suppositoire, de gélules, crème ou de poudres est aussi une méthode efficace de traitements. D’un côté, un traitement efficace des hémorroïdes réside dans la prise régulière des antidouleurs sur au moins deux semaines. De l’autre côté, en cas de complications une opération chirurgicale s’avère nécessaire. Par ailleurs, en dehors des médicaments les hémorroïdes peuvent être soignées par d’autres moyens.

Une bonne alimentation pour soigner les hémorroïdes

Généralement, les maux qui minent les hommes proviennent de l’alimentation. La vérité est que les hémorroïdes sont favorisées par la constipation due à une indigestion, et par la prise de poids. Il est donc nécessaire de revoir son alimentation afin d’enrayer l’évolution des hémorroïdes.

Ainsi, une alimentation riche en fibre est vivement conseillée. En effet, prendre une quantité importante de fibre particulièrement les fruits et légumes par jour réduit les crises liées aux hémorroïdes. Les fibres servent à faciliter le transit au niveau des parois.

L’autre solution toute simple consiste à boire en complément une quantité suffisante d’eau. Prendre au moins deux litres d’eau par jour permet d’évacuer les selles sans grandes douleurs. Toutefois, il existe certaines interdictions à tenir compte pour traiter les hémorroïdes. Manifestement, la consommation des aliments irritants pour l’intestin c’est-à-dire des épices, le café ou encore l’alcool est à éviter. Ces aliments ont en réalité tendance à aggraver les douleurs hémorroïdaires.

Des remèdes naturels pour soigner les hémorroïdes

Des traitements naturels permettent également de soigner efficacement les hémorroïdes. Les vertus thérapeutiques des plantes ne sont plus à présenter. Ainsi, une infusion de vigne rouge suffit largement pour soigner les hémorroïdes. En vérité, la vigne rouge renferme des propriétés antioxydantes et raffermissantes qui permettent de soigner les cas d’hémorroïdes. Une consommation régulière d’au moins deux tasses de cette tisane par jour permet de tonifier les vaisseaux et de maintenir une circulation sanguine fluide.

En dehors de la tisane de vigne rouge, l’usage des huiles essentielles de patchouli est de même une solution adéquate. Le caractère antiinflammatoire et décongestionnant de cette huile provoque une régénération des cellules cutanées et un désengorgement des veines. Pour plus d’efficacité, il suffit d’appliquer l’huile pendant trois semaines au niveau des parois de l’anus afin de drainer les amas de sang.

L’autre méthode peu connue est l’usage de cataplasme d’argile verte. L’argile verte nettoie et cicatrise les tissus endommagés. La pâte d’argile apposée au niveau de la zone permet de la désinfecter et de guérir les plaies.