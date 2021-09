Santé mentale : le sport pourrait aider les personnes souffrant d’Alzheimer à se porter mieux !

Êtes-vous un amateur de sport ? En pratiquez-vous pour une santé durable ? En effet ça marche et c’est sans effet négatif. Son impact positif ne s’arrête pas là. Avez-vous un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? Vous ne savez quoi faire pour capter son attention? Sachez que le sport joue un rôle bénéfique dans le ralentissement du déclin cognitif. Le saviez-vous ?

Le sport, est un véritable allié contre la maladie d’Alzheimer d’après des études scientifiques

D’après certaines études réalisées ces dernières années, le sport présente moins de risque de développer la maladie d’Alzheimer. Il est très bénéfique pour la prévention de ce mal.

En plus, il est aussi reconnu que le sport permet aux personnes déjà atteintes par la maladie de préserver leur motricité. De même que leur équilibre et leur sens de l’orientation. Il participe sans nul doute, à la bonne humeur des patients. Aussi, il facilite l’acceptation de la maladie et le suivi du traitement.

Ainsi, il est important de noter que le sport tend à prévenir l’apparition de la maladie neurodégénérative chez les seniors. Il ralentit aussi la progression de certains de ses effets les plus néfastes. D’autres études parallèlement menées ont d’ores et déjà prouvé que le sport et la mémoire sont étroitement liés l’un à l’autre.

De ce fait, l’activité physique favorise largement la production de neurones et de connexions synaptiques dans le cerveau. Ce qui permet de booster les capacités cognitives des personnes de tout âge.

Un appel aux seniors : ils doivent s’y lancer

La maladie d’Alzheimer touche majoritairement les personnes de plus de 65 ans. Actuellement, 15 % des personnes âgées de plus de 80 ans en sont déjà atteintes. En France, près de 900 000 personnes souffrent de la maladie à ce jour selon les dernières estimations. Si rien n’est fait, leur nombre devrait augmenter dans de fortes proportions à l’avenir.

En outre, d’après les anticipations des spécialistes, au moins 1,5 million de Français seront touchés en 2025. Pire encore, la barre des 3 millions pourrait être dépassée d’ici 2050. Ceci, étant, il est recommandé aux seniors de pratiquer une activité physique régulière. Et ce, qu’ils soient atteints de la maladie ou non.

C’est l’idéal à faire puisque des exercices musculaires fréquents ont un autre grand avantage. Ils permettent à cette population de vivre plus longtemps et de préférence en meilleure santé. Plusieurs activités physiques sont cependant conseillées.

Le ping-pong, idéal pour capter l’attention des Alzheimer

Les séances de ping-pong sont des sortes de thérapies innovantes pour les personnes souffrantes de la maladie d’Alzheimer. À faire à plusieurs reprises par semaine !

En effet, la maladie d’Alzheimer fait que les patients ont des déconnexions et partent souvent dans tous les sens. Les séances de ping-pong aident donc à les capter.

C’est ainsi que le programme Ping4 est né. C’est une idée qui a germé il y a quelques années dans l’esprit de Renato Walkowiak. Et ce, après la lecture d’une étude sur les bienfaits du ping-pong en matière de stimulation cognitive. Le programme a donc été lancé à Levallois et s’est notamment étendu dans une quinzaine de clubs.

Bien en dehors de ce sport, il y a également plusieurs autres qui sont adaptés aux personnes souffrantes de la maladie. Il s’agit en occurrence de l’athlétisme, du basket-ball, du taïchichuan ou encore du qi gong.