Santé Nutrition : quel est l’effet de la consommation de fruits riches en vitamine C sur le sommeil ?

L’alimentation joue un grand rôle dans le fonctionnement de l’organisme. Il est recommandé une consommation de fruits par plusieurs nutritionnistes. La vitamine C contenue dans certains fruits fait objet de polémique depuis des années. Leur effet sur le sommeil alimente les débats en santé alimentaire. Un nutritionniste nous éclaire.

Est-ce que la vitamine C des fruits trouble notre sommeil ?

Laurent Chevallier, réponds « non », avec une nuance. Pour ce nutritionniste, plusieurs personnes pensent à tort que la vitamine C aurait un effet négatif sur la qualité du sommeil. Selon lui, cette conviction vient de précautions indiquées par certains laboratoires.

En effet, il n’est pas rare de lire sur certains compléments alimentaires des indications selon lesquels il faut prendre le produit avant telle heure. Les patients sont prévenus contre les effets indésirables du produit sur leur sommeil.

La nuance qu’il fallait faire

S’appuyant surtout sur l’orange, le spécialiste pense qu’il faut faire une différence sur les personnes. Nous n’avons pas tous la même sensibilité face aux produits. Il y a eu dans le temps plusieurs études qui ont démontré que plusieurs personnes n’ont eu aucun trouble de sommeil avec ces produits. C’est-à-dire que même après les heures indiquées sur les produits, ils n’ont rien senti contrairement à d’autres.

La généralisation des cas est une source de confusion en matière sanitaire. Il faut tenir aussi compte de la quantité lorsqu’il s’agit des fruits. Une ou deux oranges ne donneraient pas suffisamment de vitamine C au point de troubler le sommeil. Il en faut peut-être jusqu’à une douzaine pour certains.

Les produits anti fatigue et le sommeil

Selon le nutritionniste, il faut incriminer ceux-ci et non les fruits. Leur concentration en vitamine C n’est pas toujours bien évaluée par les consommateurs. Le pire c’est lorsqu’on en prend plusieurs de qualités différentes. Ce cumul permet de rester en éveil, mais empêche le sommeil quand on en a besoin plus tard. Contrairement aux fruits qui n’ont pratiquement aucun effet sur le sommeil. Les consommateurs doivent faire attention.

Laurent Chevalier, recommande même les fruits pour lutter contre la fatigue. Avec les produits anti fatigue, l’organisme est forcé et finit parfois par s’habituer aux produits et ne répond plus. C’est à ce niveau qu’on ajoute la dose, ce qui n’est pas toujours bien.

L’importance de la vitamine C pour l’organisme

On ne devrait pas craindre la présence de cette vitamine dans notre alimentation, même le soir au coucher. Selon les nutritionnistes, c’est l’une des vitamines les plus complètes. C’est elle qui assure le développement des tissus de notre peau. Elle participe à produire le collagène nécessaire. Elle renforce nos ligaments et nos os. Tout ceci nous empêche un vieillissement précoce.

Plusieurs études ont prouvé que les personnes qui consomment plus de vitamine C ont un système immunitaire plus fort. La crainte venait de son effet stimulateur qui en réalité n’est pas un danger pour le sommeil. Les dégustateurs d’orange n’ont rien à craindre, même le soir.