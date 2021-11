 Santé, quelques astuces naturelles pour soulager vos douleurs articulaires!

Les douleurs articulaires peuvent être récurrentes, temporaires, liée à une pathologie ou chroniques. Si vous souffrez de douleurs articulaires, il est conseillé de consulter un médecin pour en trouver la cause, mais il est également possible de soulager les douleurs articulaires de manière naturelle, en complément et en appui du traitement médical.

Les remèdes naturels contre les douleurs articulaires

Les douleurs causées par le rhumatisme, l’arthrite ou la goutte peuvent être atroces. Il existe heureusement, des remèdes simples pour soulager ces maladies inflammatoires notamment :

Premier remède. Remplissez un grand verre d’eau. Ajoutez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Remuer correctement pour dissoudre le bicarbonate de soude. Vous pouvez en boire deux heures avant les repas ou avant d’aller vous coucher. Ce traitement purement préventif neutralise l’acidité du repas ;

Deuxième remède contre les douleurs articulaires. Versez de l’eau dans un grand verre et ajoutez une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Mélangez le tout et buvez. Vous pouvez répéter ce traitement jusqu’à six fois par jour, aussi longtemps que dure la crise. Réduisez la dose dès que vous vous sentez mieux. Lorsque la douleur sera moins forte, prenez le médicament une ou deux fois par jour. Pour compléter ce traitement, vous pouvez prendre un bain de bicarbonate de soude ;

Troisième remède contre les douleurs articulaires. Vous devez dans un verre versez ½ cuillère à café de bicarbonate. Ajoutez ensuite deux cuillères de jus de citron puis mélangez. Ne vous inquiétez pas si ça pétille. Attendez environ 3 minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mousse. Si vous avez une crise, prenez ce remède 6 fois par jour pour soulager la douleur. Attention, si vous prenez déjà des médicaments contre l’hypertension, veuillez consulter votre médecin avant de prendre ce remède ;

Quatrième remède. Vous pouvez faire une thérapie par l’eau de mer pour la reminéralisassions. Même si le cartilage ne peut pas être réparé, un apport adéquat en minéraux peut aider à reconstruire la structure minérale de l’os et à ralentir la détérioration du cartilage. Le plasma marin, qui est de l’eau de mer filtrée comestible, est particulièrement riche en minéraux

Les différentes douleurs articulatoires que traitent ces remèdes

