Santé : Quelques astuces pour soulager les douleurs articulaires pendant la saison pluvieuse !

Les personnes souffrant de douleurs articulaires vous le diront, leur mal s’amplifie considérablement lorsque l’atmosphère devient glaciale et humide. Il s’en suit souvent de longues périodes d’insomnie et d’inconfort. Parfois, les médicaments achetés à la pharmacie n’atténuent que très peu la douleur. Cependant, il existe quelques techniques toutes simples qui permettent de soulager les douleurs articulaires en temps de pluie surtout. Ces techniques ont fait leurs preuves depuis toujours et continuent d’être utilisées dans plusieurs contrées à travers le monde. Elles reposent sur l’utilisation d’éléments naturels très efficaces. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Quel lien entre les douleurs articulaires et la saison pluvieuse ?

Depuis l’antiquité, l’idée que les douleurs articulaires soient liées aux intempéries est restée bien ancrée dans les esprits. Le temps pluvieux en particulier a toujours été mis en cause. En effet, la pression atmosphérique joue un rôle déterminant sur l’état de nos articulations. Lorsqu’il pleut, la pression baisse et provoque une forte élévation de la pression des liquides au niveau de l’articulation.

@Noraiya_ btw hier dans la longue liste de mes maux j'ai oublié de parler de mes douleurs articulaires a cause de la pluie ^^ — Jennifer (@Jenny_Salvatore) November 9, 2011

On remarque donc que l’individu devient extrêmement sensible à la douleur. Cette situation est due aux barorécepteurs qui sont situés dans les tendons et les articulations. Les personnes ayant eu une fracture du bras ou de la jambe vous confirmeront que l’humidité provoque de vives douleurs au niveau de la zone impactée.

Ce que vous pouvez faire…

Si vous ressentez des douleurs au niveau des articulations en période de pluie, vous pouvez opter pour l’ostéopathie pour vous soulager. L’ostéopathie est une thérapie manuelle basée sur des manipulations osseuses ou musculaires. Elle permet de corriger la perte partielle ou totale de mobilité d’une articulation du corps. Cette branche de la médecine s’appuie sur des techniques de pression, d’étirement ou de torsion. Des exercices qui permettront de stimuler les zones à problèmes afin de les corriger. L’ostéopathie permet donc au corps de s’adapter aux périodes pluvieuses.

Rendez-vous donc chez un thérapeute pour qu’il vous aide à effectuer les exercices adéquats. Si vous ressentez des douleurs cervicales, faites des exercices de flexions et d’extension du cou. Une série de 20 suffira largement. Puis, faites également le même nombre de répétitions pour des rotations lentes à droite et à gauche.

Des méthodes toutes simples

La technique la plus utilisée et facile à réaliser est l’application d’une compresse chaude. Elle permet de détendre les muscles et les articulations. À défaut d’une compresse chaude, on peut également utiliser un patch chauffant ou une bouillotte chaude. Pour obtenir des résultats plus rapidement, il faudra maintenir la compresse sur les muscles avec un foulard en soie ou une ceinture lombaire.

Et les douleurs articulaires sont plus ressenties quand il y a de l'humidité. Du coup certaines personnes peuvent anticiper la pluie — PapyNo (@Grumpy_Noo) March 17, 2018

Une autre alternative est l’utilisation des plantes naturelles comme la prêle des champs ou l’eucalyptus citronné. La prêle des champs contient des minéraux comme le potassium et le sodium. Cette plante stimule la production des os et les renforce. On peut le consommer sous forme de tisane ou prendre un bain détente. Pour la première option, il faut le faire bouillir dans de l’eau pendant 3 minutes et laisser infuser 10 minutes avant d’en boire deux ou trois tasses par jour, jusqu’à obtenir des résultats satisfaisants.

Si toutefois vous désirez prendre un bain détente, faites bouillir 100 g de prêle des champs dans un ½ L d’eau et laissez infuser pendant 10 minutes. Ajoutez ensuite l’eau de votre bain et détendez-vous 15 minutes. Ne vous rincez surtout pas quand vous finirez.

L’huile essentielle d’eucalyptus citronnée possède des propriétés anti-inflammatoires et soulage les douleurs musculaires et articulaires. Ajoutez quelques gouttes de cette huile dans une cuillerée à soupe d’huile d’arnica et massez-vous la partie douloureuse. Répétez cette opération deux fois par jour.