Santé : quels sont les signes qui vous montrent que vous êtes en manque de vitamine D!

Une carence en vitamine D peut avoir de graves conséquences sur votre santé. Cette vitamine est en effet très importante pour votre santé ainsi que pour vos os et vos muscles. Retrouvez ici comment apprendre à détecter les symptômes de carence en vitamine D afin d’éviter de tomber malade. Fatigue, crampes ou vertiges sont des problèmes qui peuvent être causés par une carence en vitamine D.

View this post on Instagram A post shared by New Life Transformation Center (@newlifetransformationcenter)

Des douleurs articulaires, douleurs musculaires.

On pense à tort qu’une carence en vitamine D n’affecte que les os. Un manque de vitamine D peut entraîner une faiblesse musculaire, en particulier chez les personnes âgées. Avec moins de vitamine D, moins d’énergie est produite par les muscles. Cela peut entraîner des crampes et des douleurs articulaires.

Comme nous l’avons dit précédemment, cette faiblesse musculaire est encore plus grave chez les personnes âgées. Ils sont donc plus exposés aux chutes et aux fractures. Une carence grave en vitamine D peut également entraîner une maladie appelée myopathie inflammatoire. Cela signifie qu’il y a une forte douleur dans le bas du dos. Ainsi, si vous souffrez constamment de douleurs musculaires, un manque de vitamine D peut en être l’une des raisons.

Une fatigue inhabituelle

Les vitamines D sont connues pour aider à renforcer le système immunitaire et à soulager la fatigue. Donc, si vous vous sentez un peu léthargique, cela pourrait être dû à une carence en vitamine D. De plus en plus de recherches suggèrent que la fatigue est liée à une carence en vitamine D. Une mauvaise qualité du sommeil.

Vous dormez difficilement et moins longtemps. Et même si vous dormez suffisamment, une carence en cette vitamine peut entraîner une dégradation complète de votre santé. Par exemple, une étude montre que toutes les personnes souffrant de fatigue avancée présentaient une carence en vitamine D.

Une dépression.

Certaines études ont également montré une relation entre la dépression et la carence en vitamine D. Ainsi, bien que l’explication scientifique ne soit pas encore concluante, nous savons qu’il existe un lien. La vitamine D contribue à protéger les cellules nerveuses qui synthétisent la dopamine et la sérotonine.

Ces deux composés naturels vous font vous sentir mieux et vous procurent une certaine sensation de bien-être. Par conséquent, si ces deux substances ne sont pas stimulées correctement, le risque de dépression augmente. Des études ont montré que les personnes souffrant de dépression ont un taux de vitamine D inférieur à la moyenne.

Des os douloureux et fragiles.

Le calcium est très important pour notre organisme. Cette substance agit comme un bloc de construction pour nos os. Et c’est encore la vitamine D qui aide ce fameux calcium à bien circuler dans l’organisme. En d’autres termes, moins vous consommez de vitamines du soleil, plus vous risquez de souffrir de maladies osseuses. Ces maladies sont l’ostéopénie, l’ostéomalacie, l’ostéoporose, le rachitisme.

Les os peuvent devenir fragiles et se déformer, ce qui augmente le risque de chute, surtout chez les personnes âgées. Le matin, les articulations peuvent devenir un peu raides ou très douloureuses. En fait, une carence en vitamine D peut entraîner un ramollissement des os. Cela signifie qu’ils sont plus susceptibles de se plier ou de se casser que des os forts et sains.

View this post on Instagram A post shared by Yashmathur | Health + Fitness (@fitwithyash)

Un dysfonctionnement érectile.

Il existe de nombreuses causes de dysfonctionnement érectile. Toutefois, une étude a révélé que les dysfonctionnements érectiles graves pouvaient être associés à une carence en vitamine D. Presque tous les hommes diagnostiqués avaient des niveaux significativement bas. Ces hommes étaient également plus susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires, qui ont été liées à une carence en vitamine D.

Les chercheurs ont découvert que les hommes qui avaient une carence en vitamine D avaient un risque d’impuissance 30 % plus élevé que ceux qui avaient des niveaux adéquats de vitamine D. Il convient toutefois de noter qu’il s’agit d’études d’observation qui ne permettent pas encore de prouver clairement la causalité.