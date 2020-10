Santé : Toux, infections pulmonaires, bronchite… Cinq plantes pour en venir à bout de façon naturelle !

Ce sont des millions de cas de bronchites aiguës qui sont diagnostiqués chaque année en France. Les bénéfices des thérapies naturelles sont parfaitement reconnus maintenant, et sont de plus en plus adoptées. Pour ce qui est des infections pulmonaires, toux ou autres, voici des plantes très efficaces qui se substituent facilement aux différents produits pharmaceutiques.

5 exemples de plantes contre la bronchite, la toux ou les infections pulmonaires

Il y a plusieurs remèdes qui existent pour combattre la toux et les maladies infectieuses. Parmi eux on a :

Le thym

Encore appelée le Thymus vulgaris de son nom scientifique, cette plante contient des monoterpénols et des phénols. Ils ont une action antivirale, antifongique et antibactérienne, ce qui leur donne la possibilité de combattre contre les virus ainsi que la surinfection bactérienne. Associé à la primevère, le thym réduit rapidement les quintes de toux. Pour l’utiliser, rien de plus simple. Il est possible d’en prendre en infusion, que les feuilles soient sèches ou fraîches.

Le lierre grimpant

Cette plante qui est souvent utilisée à titre ornemental, est pourtant un véritable remède qui peut être pris en compte dans le traitement des infections et inflammations des voies respiratoires. Le lierre grimpant sert aussi pour traiter les symptômes de la bronchite aiguë et chronique.

Son nom scientifique est le hedera Helix, et cette sorte de liane possède des vertus qui permettent de diminuer les excès de la toux, et qui aide à apporter de l’air dans les poumons.

Le plantain lancéolé

Cette plante de nom scientifique Plantago lanceolata, calme les inflammations. Très utilisée en Allemagne, le plantain lancéolé permet de venir à bout des infections et des inflammations en ce qui concerne les voies respiratoires, mais aussi le pharynx et les muqueuses de la bouche. Dans les feuilles du plantain lancéolé, on retrouve un mucilage doté de vertus adoucissantes, qui est l’idéal pour réduire l’inflammation des muqueuses enflammées.

Cette plante contient des alcaloïdes qui servent à l’activité antitussive. Comme toutes les plantes médicinales ou presque, on peut en prendre en infusion. Notons qu’il en existe en des gélules de poudre de plantes.

L’eucalyptus

Le nom scientifique ici c’est Eucalyptus radiata. Les vertus de l’eucalyptus sont reconnues depuis bien des années. Cette plante fluidifie les glaires grâce à l’eucalyptol qu’elle contient. Elle est dotée de vertus expectorantes, fluidifiantes et anti-inflammatoires.

Les feuilles de l’eucalyptus produisent du monoterpénol, qui a un effet antibactérien et antiviral. Validée par l’OMS et la Commission E allemande, les huiles essentielles à base de cette plante ont la possibilité de soulager l’asthme. Grâce à ses composants, l’eucalyptus réduit considérablement la toux, et aide également à diminuer les crachats, pour ceux qui souffrent de bronchite chronique.

L’épinette noire

La Picea mariana ou épinette noire est connue pour libérer les voies respiratoires. En effet, cette plante est particulièrement riche en monoterpènes, ce qui lui confère des propriétés anti-infectieuses. De cette façon, l’épinette noire permet à l’organisme de combattre la fatigue que provoque une bronchite. Cette plante médicinale contient une substance nommée : acétate de bornyle. Elle permet de réduire la toux en limitant les contractions involontaires des muscles respiratoires qui poussent à tousser.

Ce ne sont pas les feuilles de la plante qui sont utilisées ici, mais les aiguilles qu’elle produit. Elles servent à faire de l’huile essentielle, que l’on peut utiliser pour réaliser des massages sur le bas du dos, ou en inhalation.

En connaissant quelques plantes, il est donc possible de se prémunir contre les maladies respiratoires, et de se soigner naturellement.