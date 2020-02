0-0. Correa ne rompt pas la cravate au repos | Sports

Le match entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, qui reflète un 0-0 à la mi-temps, a commencé comme si une prolongation de la Super Coupe d’Espagne, disputée le 12 janvier à Jeddah (Arabie Saoudite), était à peu près imposée par les deux équipes. un faible taux dont les matelas ont eu l’occasion la plus claire avec un tir d’Ángel Correa sur le bâton à la 23e minute et une main dans la main qui lui est allée au m.42, dans laquelle il a finalement souligné de jeu

Une première mi-temps qui n’a pas été exempte de controverse puisque les visiteurs ont réclamé une pénalité du Brésilien Carlos Henrique Casemiro sur Álvaro Morata dans une action dans laquelle l’arbitre, Xavier Estrada Fernández (commission catalane), n’a rien apprécié de punissable; décision approuvée par le système d’arbitrage vidéo (VAR).