Gremio et Internacional ont signé jeudi un match nul 0-0 qui leur a assuré le leadership dans le groupe E de la Copa Libertadores après un classique qui s’est terminé par une bagarre et huit expulsés.

La bagarre entre les deux équipes de Porto Alegre a interrompu le match pendant douze minutes et a entraîné l’expulsion d’Edenílson, Moisés, Víctor Cuesta et Bruno Praxedes, d’Internacional; ainsi que Luciano, Pepe, Caio Henrique et Jonathan Doin, de Gremio.