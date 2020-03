0-0. Le Celtic ferme la cage | Réseaux sociaux sportifs

Getafe s’est écrasé sur Celta et a signé un match nul et vierge au Colisée Alfonso Pérez, où l’équipe de José Bordalás a été frappée contre la cage que son rival montait, fermée à la chaux et chantant pour gratter un point dans l’un des stades les plus compliqués Première division.

Avec l’Inter à l’horizon et la lutte pour la troisième position en flammes, Getafe a reçu une équipe qui avait besoin de points pour essayer de se détacher des lieux de relégation à la fois. Celtic continue de flirter avec eux et il reste de moins en moins de jours. Sans aucun doute, le Colisée Alfonso Pérez, à priori, n’était pas le meilleur endroit pour tenter de faire le premier pas pour s’éloigner des dernières places.