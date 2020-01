0-0. Le VAR prive Séville de partir avec avantage pour se reposer | Sports

Le Real Madrid et Séville égalent le reste à zéro, dans le match correspondant à la 20e Journée de la Liga Santander, après que l’arbitre principal du match, Juan Martínez Munuera (Comité de Valence), a annulé un but du Néerlandais Luuk de Jong dans la minute. 30, après avoir consulté le moniteur du système d’arbitrage vidéo (VAR) et apprécié le manque de Serbe Nemanja Gudelj lors du blocage du Brésilien Éder Militao.

La décision de l’arbitre désespérait Julen Lopetegui dans la zone technique, à son retour à Santiago Bernabéu après sa courte étape devant l’équipe blanche la saison dernière, et qu’il vous a soulevé un match depuis le début dans lequel son équipe a généré danger dans les jeux pour arrêter le ballon.