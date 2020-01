0-0. Penalty couronne le Real Madrid à Oriente | Sports

Le succès du point de penalty a couronné le Real Madrid en tant que champion de la Super Coupe d’Espagne à King Abullah Sport City après un duel serré, équilibré et sans but dans lequel il a dû recourir à onze mètres pour faire tomber l’Atlético Madrid.

C’était le seul moyen de déterminer l’issue d’un match sans propriétaire, un duel de la coupe dont les deux adversaires jouent généralement. Les erreurs dans les tirs au but de Saul, qui a jeté le costume, et Thomas Partey ont fourni le succès au Real Madrid et ont nourri la légende gagnante de son entraîneur, Zinedine Zidane, un expert en finale qui d’une manière ou d’une autre sort triomphant à chaque date décisive. .