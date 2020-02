0-0. Séville, aux huitièmes sans éclat et après le but annulé à Cluj à la fin Sports

Séville s’est qualifiée sans éclat pour les huitièmes de la Ligue Europa en tirant à zéro avec le Cluj et en affirmant 1-1 du match aller pour la double valeur des buts, et a fini par être licencié pour son passe-temps avec des sifflets pour obtenir la passe après, à la demande du VAR, un but a été annulé dans la dernière ligne droite aux Roumains.

Après une première mi-temps au cours de laquelle Séville n’a pas réussi à plusieurs reprises contre le but, bien que les Cluj en aient également eu plusieurs au bord de la pause, dans la seconde, les Andalous ont abaissé le niveau et ont pris la peur de marquer un but en 87 de Paun qui les a laissés de côté, mais l’arbitre l’a annulé de la main précédente de l’ivoirien Traoré, ce qui n’a pas empêché la colère finale du sévillisme envers son équipe.