0-0. Un tirage utile | Sports

Le Granada CF et le Celta n’ont pas eu le succès nécessaire pour briser l’équilibre et ont signé un tirage gagnant-gagnant au stade Nuevo Los Cármenes (0-0) qui permet aux Andalous de maintenir le soulagement au classement et les vigueses étendent leur amélioration à Échappez à la descente.

L’entraîneur de Grenade, Diego Martínez, a aligné onze avec suffisamment de changements pour réserver ses joueurs les plus importants pour le match retour des demi-finales de la Coupe de jeudi contre l’Athletic Club, tandis que dans l’équipe galicienne Óscar García a opté pour un Défense à quatre joueurs dans un alignement avec un caractère offensif clair.