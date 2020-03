Dani Parejo a montré sa maîtrise du ballon arrêté pour dépasser son équipe à Mendizorroza en première mi-temps au cours de laquelle, dès le premier quart d’heure, Valence a été supérieur à Alavés.

Le groupe a été meilleur au centre du terrain, où Dani Parejo, Kondogbia et Carlos Soler se sont clairement imposés au duo composé de Fejsa et Camarasa. L’Alavés a peu eu le ballon et a souffert devant un adversaire qui a créé un danger principalement à gauche.