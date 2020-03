0-1. Edu para todo, Catela décide et Valdepeñas passe en demi-finale | Sports

Des arrêts d’Edu, sans égal pour Jaén Paraíso Interior tout au long du match, au but d’une faute directe 21 secondes après la fin de Catela, l’Albali Valdepeñas Vineyard a fait ses débuts en Coupe d’Espagne avec un triomphe si excitant et vibrant à des moments comme désolé pour son adversaire, qui a accumulé mérites et mérites sur le but adverse, où il s’est écrasé dans un mur incassable.

Eduardo Filipe Sousa, «Edu»; gardien de but de l’Albali Valdepeñas Vineyard. Il y a un an, à Valence, il était le héros du classement en demi-finale de l’Osasuna Magna, son ancienne équipe, arrêtant le sixième lancement du lot, juste le seul moment pour lequel il a quitté le terrain. Ce jeudi, en tant que titulaire incontesté, est le nom le plus insistant qui sonne comme la raison du triomphe de l’équipe de Ciudad Real. Lui et Catela, le buteur final.