Getafe garde le rêve de se qualifier pour la Ligue des champions après avoir battu Majorque 0-1 dimanche au stade Son Moix avec un but de la Serbe Nemanja Maksimovic en seconde période.

Les azulones, en plus, cassent une séquence de deux défaites consécutives en Liga et clôturent la semaine avec style après avoir éliminé l’Ajax d’Amsterdam et accédé aux huitièmes de finale de la Ligue Europa.