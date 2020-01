Une partie du milieu de terrain Francisco Ginella, du Los Angeles FC, a gardé en vie les espoirs de l’Uruguay de se qualifier pour la phase finale des pré-olympiques sud-américains après avoir battu mardi 0-1 lors de la quatrième journée du groupe B au Pérou, qui est resté sur la corde paresseux

Le milieu de terrain de 21 ans a marqué un but clé qui a brisé un match serré dans lequel aucune équipe n’a réussi à être supérieure à l’autre et où il y avait peu de possibilités de but.