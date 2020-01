Le jeu de jeu développé par Alavés, surtout en seconde période, a laissé Levante sans options dans un affrontement qui a été résolu avec un but d’Aleix Vidal dans l’une des nombreuses arrivées de l’équipe basque à la reprise.

Même après le but de visite au milieu de la seconde moitié, le 0-2 était plus proche que le match nul dans un affrontement dans lequel les locaux étaient très flous contre un adversaire solide et avec des ressources.