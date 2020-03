0-1. Nacional démarre à toute vitesse avec un but à 12 secondes | Réseaux sociaux sportifs

Un but marqué après 12 secondes de jeu par Santiago Rodríguez a permis à l’Uruguayen de débuter sa carrière en Coupe Libertadores jeudi et a aggravé la crise de l’Alliance de Lima, une équipe qui n’a pas gagné depuis 8 ans dans le tournoi et maintient une campagne irrégulière dans la Ligue péruvienne.

Ils n’avaient pas réchauffé les moteurs du match du Groupe F, lorsque Thiago Vecino a donné le contact initial à Mathías Suárez, qui a envoyé une longue passe de la droite que la défense de l’Alliance n’a pas pu dégager et a été servi pour Rodriguez de marquer avec un tir bas .