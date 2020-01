Manchester City sera en finale de la Coupe de la Ligue malgré la défaite de 0-1 contre Manchester United, faisant 1-3 de bon à Old Trafford.

Les “ Red Devils ” ont obtenu plus qu’ils ne méritaient au stade Etihad et soutenus par un incommensurable David de Gea et un isolat des deux Nemanja Matic a remporté la victoire inerte dans la maison de leurs voisins qui ne leur sert pas d’être le prochain 1 Marche à Wembley contre Aston Villa.