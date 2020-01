0-2. L’Argentin Martinez assiste, marque, est blessé et Barcelone domine la série | Réseaux sociaux sportifs

L’Argentin Emmanuel Martínez a été l’un des protagonistes de la rencontre qui a joué mercredi le Progrès uruguayen et Barcelone pour le premier tour de la Copa Libertadores, dans laquelle le visiteur a clairement gagné par 0-2 et construit la série qui sera définie à Guayaquil la semaine prochaine.

Le Tandil, ancien San Martin de San Juan et Chacarita Juniors dans son pays et Deportivo Cuenca en Equateur, a assisté au premier but de Barcelone, a marqué le deuxième dans une main dans la main avec le gardien Nicola Pérez et, produit de cela jouer, il a dû quitter le terrain par un coup dur au niveau du tibia.