1-0 De Correa à Oblak | Sports

Après trois jours, l’Atlético de Madrid a retrouvé la victoire et le parcours de la Ligue contre Grenade, à nouveau saisi par ses deux valeurs les plus incontestables du présent: l’Argentin Angel Correa, encore buteur, et le Slovène Jan Oblak, Salvador une fois de plus pour conserver un autre triomphe.

Du 1-0 de l’attaquant, fruit de l’énorme pression avec laquelle l’équipe de Madrid s’est approchée des dix premières minutes, à l’intervention définitive du gardien de but, quand il s’est senti au bord de la cravate, également dans le seul tir entre les trois bâtons de son adversaire, l’Atlético a maintenu l’inconstance dans laquelle il vit.