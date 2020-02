1-0 L’Atlético refait surface | Sports

L’Atlético de Madrid a refait surface avec élan, s’est rebellé contre les probabilités et a battu Liverpool 1-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, un exercice de détermination contre l’actuel champion d’Europe et avec un but de Saúl Ñíguez pour susciter une énorme cravate.

Il y a toujours la visite définitive à Anfield, le 11 mars prochain, mais la Wanda Metropolitano a relancé l’équipe rojiblanco avec une force inattendue, non seulement capable de repousser presque toutes les attaques de la meilleure équipe du moment, mais aussi de lui faire du mal dans l’autre zone et de le vaincre avec méritant … Et avec des occasions de plus.