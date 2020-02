1-0 Le Real Madrid laisse la tête dans la Ciutat de València | Sports

Le Real Madrid a quitté la direction de LaLiga Santander après avoir perdu (1-0) dans la Ciutat de València contre Levante dans un duel qui a dominé l’équipe de Zineine Zidane jusqu’à mi-chemin de la seconde mi-temps mais dans lequel il a raté plusieurs occasions de renverser un rival qui a réagi pour remporter la victoire.

Sachant que Barcelone s’était battu en début d’après-midi et était un leader virtuel, le Real Madrid a cherché tout au long du match une victoire qui le maintiendrait en tête mais ses échecs dans les derniers mètres et la performance d’Aitor le privaient du but et le Levant a profité de son moment.