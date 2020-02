Un but de Carlos Soler a décidé samedi en faveur de Valence (1-0) un match serré que la Celta a contrôlé jusqu’à la pause et dans lequel les locaux ont été plus incisifs en seconde période.

C’est après que le Celta s’est retiré dans un central pour tenter de remporter la victoire lorsque Valence a ouvert le score dans un jeu collectif qui lui a finalement donné la victoire, dans un affrontement dans lequel son rival a cherché le but du match nul avec insistance dans les dernières minutes. .