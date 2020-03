1-0 Un superbe but de Bissoli permet à Paranaense de débuter avec une victoire à domicile | Réseaux sociaux sportifs

Un superbe but du jeune attaquant Bissoli à quinze minutes de la fin a permis au Brésilien Athletico Paranaense de l’emporter à domicile 1-0 contre l’Uruguayen Peñarol et ses débuts avec la victoire dans le groupe C de la Copa Libertadores qui complètent le Bolivien Jorge Wilstermann et le Chilien Colo Colo .

Bissoli, avec une jolie petite chaussure après un dribble brillant et une passe de Nikao à l’intérieur de la zone, a battu le gardien Kevin Dawson et a sorti un Paranaense du marais qui a dominé tout le match, a généré de nombreux mouvements de danger et a tiré plusieurs fois sur le but, mais Je n’ai pas pu ouvrir le marqueur.