1-0 Université surpasse Carabobo sans souffrance et affrontera Cerro Porteño | Réseaux sociaux sportifs

L’Université des Sports a battu le Carabobo mardi à Lima sans complications 1-0 grâce à un but du défenseur uruguayen Federico Alonso et sera la rivale du Cerro Porteño dans la deuxième phase de la Copa Libertadores.

Le but d’Alonso, son premier but avec le maillot crème, a permis à l’équipe péruvienne de prendre pleinement le contrôle du jeu et de dominer une équipe vénézuélienne avec peu de ressources pour marcher sur la zone opposée, qui a atteint la capitale péruvienne à égalité. après avoir fait match nul 1-1 lors du match aller.