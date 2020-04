1 000 soldats évacués d’un gigantesque porte-avions avec près de 100 cas de coronavirus – . Miami (51)

WASHINGTON – Les États-Unis ont évacué 1 000 militaires d’un porte-avions, avec environ 4 000 personnes à bord, où près d’une centaine de cas de COVID-19 ont été détectés, a rapporté mercredi le chef des opérations navales, l’amiral Michael Gilday.

“Le dernier jour, nous en avons retiré 1 000 et il augmentera à 2 700 d’ici vendredi, et nous effectuons des tests approfondis”, a déclaré Gilday lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche pour le groupe de travail sur les coronavirus, dans laquelle Le président Donald Trump et le secrétaire à la Défense Mark Esper, entre autres, y ont participé.

Le cas du porte-avions nucléaire Theodore Rooselvet avait suscité la controverse ces derniers jours, après qu’une note envoyée par son commandant, le capitaine Bret Crozier, à la flotte du Pacifique de l’US Navy ait été divulguée dans les médias.

“Nous ne sommes pas en guerre. Les marins ne doivent pas mourir. Si nous n’agissons pas maintenant, nous ne nous soucions pas de notre atout le plus fiable, nos marins”, a déclaré Crozier dans le texte.

Ce mercredi, le secrétaire sortant de l’US Navy, Thomas Modly, avait annoncé que le nombre de positifs pour COVID-19 sur le navire était passé à 93.

Dans leur note, Crozier avait averti qu’ils avaient besoin d’une action décisive pour sauver la vie de l’équipage.

Il y a une semaine, le Pentagone a confirmé que trois membres d’équipage du transporteur avaient été testés positifs pour le coronavirus; un nombre qui est passé à 25 deux jours plus tard; et depuis lors, il n’a fait que se multiplier.

Dans la note, Crozier avait souligné que l’évacuation était “un risque nécessaire”: “Elle permettra au porte-avions et à la branche aérienne de redémarrer au plus vite, tout en assurant la sécurité des marins”

Le navire se trouve actuellement dans un port, sur le territoire américain de Guam, où il devait accoster avant que des cas de COVID-19 ne surviennent.

