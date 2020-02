1-1. Eibar et Betis à égalité dans un match rapide | Sports

Eibar et Betis ont dû se contenter d’un match nul (1-1) qui, bien que dans le classement, n’ait pas de grande répercussion pour l’une ou l’autre équipe, rend justice à ce que j’ai vu à Ipurua, malgré le fait que Tello ait remporté la victoire dans son bottes dans la remise d’un match qui pourrait tomber pour l’un ou l’autre côté et a fait apprécier et souffrir les deux fans.

Eibar a commencé le jeu avec l’intensité que Mendilibar demande toujours, devenant ainsi l’équipe reconnaissable qui est quand il joue devant son public et en deux minutes il est arrivé plusieurs fois sans même laisser Betis entrer dans le jeu.