1-1. El Levante souffre à Jaén et parvient à se qualifier aux tirs au but | Réseaux sociaux sportifs

Un but de Coke Andújar lors des tirs au but a permis à Levante de se qualifier contre le Real Jaén lors de la Copa del Rey dans un duel dans lequel l’équipe valencienne a joué à dix toute la seconde mi-temps pour l’expulsion de Vukcevic peu avant la pause et qui s’est terminé par un tirage au sort quelque peu.

Le ticket copero a été décidé lors des tirs au but (4-5), qui ont pris fin lorsque le footballeur de Jaén Juanca a échoué et que l’ancien joueur de Coke a marqué le but définitif pour éliminer une troisième division qui avait ses options gagnantes.