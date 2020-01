1-1. Espanyol et Athletic scellent une cravate douce-amère | Sports

Espanyol et Ahtletic ont signé un match nul au RCDE Stadium après le but de Villalibre à la 12e minute et la réponse de Raúl de Tomás après la pause, dans un affrontement à quelques reprises et qui ne laisse aucune équipe satisfaite.

L’Athletic a mis fin aux bons sentiments avec lesquels l’Espanyol est arrivé en douze minutes. Villalibre a marqué un but grâce à un jeu répété après un corner. Muniain a pris le ballon court à Williams, qui l’a rendu au premier et a concentré le ballon vers l’avant: le premier but de l’après-midi.